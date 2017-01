Mitteldeutsche Zeitung: MZ zum Offenen Brief an Haseloff

(ots) - Bauern und Forstwirte beklagen sich bitterlich über

die Politik der Grünen-Agrarministerin Claudia Dalbert. In der Sache

ist das nachvollziehbar, in der Form aber misslungen. Es liegt viel

im Argen. Dalbert setzt - vielleicht aus parteipolitischem Kalkül -

falsche Prioritäten. Am Ende geht es nicht nur um Stellen, sondern

auch um Einstellungen. Nur mit Land- und Forstwirten lässt sich

eine gesunde Kulturlandschaft schaffen. Dalbert sollte stärker auf

deren Belange eingehen, sonst wird sie wenig bewirken.







