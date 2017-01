Neue Westfälische (Bielefeld): Weltwirtschaftsforum

Zusammenarbeit ist nötig

Hannes Koch, z. Zt. Davos

(ots) - Wenn Donald Trump mit Twitter-Nachrichten Welt-

und Wirtschaftspolitik macht, geht das vielen Managern auf die

Nerven. Sie haben keine Lust zu springen, nur weil der künftige

US-Präsident den Bau neuer Fabriken in den USA verlangt. Nicht nur

viele Bürger, auch die Firmen und Investoren müssen erst einen Umgang

mit dem neuen Mann im Weißen Haus finden. Beim Weltgipfel der

Wirtschafts- und Politikelite in Davos dürfte das ein zentrales Thema

sein. Und es wird um Ursachenforschung gehen. Wie konnte es soweit

kommen, dass in Großbritannien, den USA und anderen entwickelten

Staaten große Gruppen der Bevölkerung der Marktwirtschaft und

Demokratie mittlerweile misstrauen? Die einen sagen, es gehe um

Identität. Einwanderung, Ansprüche von Minderheiten und die Auflösung

traditioneller Rollenverhältnisse führe zu einem Gefühl von

Heimatlosigkeit, von dem Rechte profitieren. Andere betonen die

sozialen Ursachen. In dieser Sichtweise war die Globalisierung der

vergangenen 30 Jahre zu wenig ausbalanciert. Die Interessen der

einheimischen Bevölkerung spielten kaum eine Rolle, wenn Unternehmen

ihre Produktion in Entwicklungs- und Schwellenländer verlagerten. Die

Profiteure seien nicht bereit gewesen, einen ausreichend großen

Anteil ihrer Gewinne für gemeinschaftliche Aufgaben wie soziale

Sicherung, Bildung und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Selbst

Klaus Schwab, der Chef des Weltwirtschaftsforums, sieht das teilweise

so. Nun soll man von Davos nicht zu viel erwarten. Der Kongress hat

kein Mandat und keine Exekutivgewalt. Hin und wieder gehen zwar

Initiativen von Davos aus, die eine längerfristige Wirkung entfalten.

Aber eine gemeinsame Anstrengung für eine sozialere Globalisierung,

gerechtere Verteilung von Einkommen und Vermögen? Abwarten. Gut wäre

es. Nicht mangeln wird es an Aufrufen zur internationalen

Kooperation, um der gefährlichen Tendenz zur nationalen Abschottung



entgegenzuwirken. Wenn solche Appelle Präsidenten wie Trump, Wladimir

Putin, Tayyip Erdogan in der Türkei oder den Chinesen Xi Jinping

nachdenklich machten, wäre schon viel gewonnen.







