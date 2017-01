Westfalenpost: Es brennt / Kommentar von Nina Grunsky zur Besoldungserhöhung bei Feuerwehren

(ots) - Es brennt lichterloh - an vielen Stellen. Die

Einsatzzahlen der Feuerwehren nehmen stetig zu - der Nachwuchs wird

zugleich immer weniger. Die Freiwilligen Feuerwehren im Land klagen

seit Jahren darüber. Grund für den Personalmangel ist der

demografische Wandel, aber auch die geringere Bereitschaft, sich im

Ehrenamt zu engagieren. So überlegt man in vielen Kommunen

Deutschlands längst, verstärkt auf hauptamtliche Kräfte zu setzen.

Davon allerdings gibt es auch zu wenige. So gesehen ist es dringend

geboten, dass das Land nun mit einem deutlich höheren Lehrgeld mehr

qualifizierte Bewerber für die Feuerwehren gewinnen will. Löschen

lässt sich der Brand damit allein allerdings nicht. Land, Kommunen

und Bürger müssen mehr tun, um Haupt- und Ehrenamtler zu gewinnen. Es

ist jedoch keine Werbung für die Aufgabe, wenn sich Feuerwehrleute

bei Einsätzen beschimpfen lassen müssen. Es ist keine Werbung für das

Amt, wenn Kommunen jahrelang aus Geldnot keine Beförderungen

aussprechen konnten; die Nachwirkungen dieses Streits bleiben

offenbar. Es ist keine Werbung für das Amt, wenn Arbeitgeber ihre

Mitarbeiter für Einsätze nicht freistellen. Es braucht mehr positive

Signale mehr kreative Ideen. Sonst zahlen wir am Ende alle viel

Lehrgeld.







