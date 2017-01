Rheinische Post: Mehr Zeit für die

Rentenangleichung



Kommentar Von Eva Quadbeck

(ots) - Die Rentenangleichung in Ost und West ist

unausweichlich. Sie ist Teil der Wiedervereinigung. Solange die

Rentenwerte in beiden Teilen Deutschlands unterschiedlich hoch

liegen, werden auch die Neid-Debatten nicht enden. Allerdings gibt es

keinen Zeitdruck, den Prozess schnell abzuschließen. Die Renten in

Ost und West haben sich während der DDR-Zeit 45 Jahre lang

auseinander entwickelt. Es wäre für die Ostdeutschen zumutbar, wenn

die Angleichung ähnlich lange dauerte, zumal ihre Renten ja heute

schon höher liegen als die Renten im Westen. Dieses Argument darf man

aber nicht alleine stehen lassen: Der Wohlstand der Senioren ist

dennoch im Westen größer, da die Ruheständler dort häufig noch über

andere Einnahmen als die Rente verfügen oder Wohneigentum besitzen.

Der eigentliche Fehler wurde Anfang der 90er Jahre gemacht, als mit

der Zusammenlegung der Rentensysteme besiegelt wurde, dass diese

Einheit aus der Sozialkasse finanziert werden soll. Dieser Fehler

lässt sich heute nicht mehr rückgängig machen. Man sollte ihn

allerdings nicht fortsetzen, indem man nun auch die Angleichung der

Ost-Renten erneut zum Teil aus der Rentenkasse finanziert.







