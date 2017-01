Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Zeugenschutz

(ots) - Man kann nur erahnen, was es bedeutet, wenn

Zeugen wegen ihrer Aussage gegen Verbrecher um ihr Leben fürchten

und deshalb ihre Identität wechseln. Für die Betroffenen ist dies

ein ganz harter Schnitt und für die Polizei eine Herkulesaufgabe.

Denn solche Personen, und davon gibt es wohl mehrere Hundert,

brauchen eine jahrelange Betreuung. Trotz des hohen Aufwands wollen

die Ermittlungsbehörden aber nicht auf dieses Instrument verzichten.

Wenn der Gesellschaft die innere Sicherheit so sehr am Herzen liegt,

wie dies aktuell der Fall ist, muss sie auch die finanzielle

Konsequenz ziehen und die Polizei angemessen ausstatten.







Datum: 15.01.2017 - 19:54

