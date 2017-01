rude Spirits - Gin und Vodka made in Düsseldorf

Die rude Spirits GmbH produziert Spirituosen, die das Lebensgefühl Düsseldorfs widerspiegeln und Kenner und Liebhaber gleichermaßen mit seinen hochwertigen und exklusiven Produkten begeistern.

rude Spirits GmbH - Just the right amount of wrong

(firmenpresse) - Unter dem Label rude Spirits entwickelt, produziert und vertreibt Bastian Meyenburg Spirituosen von herausragender Qualität. Gemeinsam ist seinen Wodka- und Gin-Spezialitäten der ursprüngliche, authentische Geschmack. Qualitativ hochwertige Zutaten entfalten durch das Destilierhandwerk echter Könner ihr volles, unverfälschtes Aroma. So entstehen Geschmackserlebnisse jenseits des Mainstreams - authentisch, exklusiv und pur.



rude Gin steht exemplarisch für diese Philosophie. Er wird aus 100 % Wacholder destilliert und zeichnet sich durch seine feine, nachhaltige Wacholdernote aus, die in Tonics und auch in komplexen Drinks angenehm nachhallt. Die wenigen Botanicals sind mit Bedacht sparsam gewählt und liefern eine fruchtig-frische Beinote. rude Gin überzeugt in Longdrinks und Cocktails und auch pur begeistert er mit seinem milden, aber charakterstarken Abgang. Bartender und Genießer schätzen den authentischen Auftritt des Freigeistes aus Düsseldorf.



rude Vodka war das erste Produkt der Marke rude Spirits. Aus der Maische der ganzen Pfälzer Traube wird ein hochwertiger Weintraubenbrand gewonnen, der durch die einmalige Destillation seine feine Traubennote erhält. Kenner schätzen seine feine Würze und Weichheit, die mit vollmundigem Geschmack sehr vielschichtig abklingen.



Für die Komposition dieser außergewöhnlichen Spirituose hat Bastian Meyenburg den mehrfach ausgezeichneten Edelbrand-Spezialisten Thomas Sippel gewinnen können. Beide haben ihr Verständnis vom feinen Destillat zum Prinzip erhoben und in rude Gin in bester Handwerkskunst verwirklicht: einfach kompromisslos geschmackvoll.







Die rude Spirits GmbH versteht sich als Genussbotschafter, die unter ihrem Markendach qualitativ hochwertige Spirituosenprodukte in Deutschland entwickelt, produziert und vertreibt. Inhaber und kreativer Kopf der GmbH Bastian Meyenburg will mit seinen exklusiven Spirituosenprodukten mit dem Qualitätssiegel “Made in Germany” selbst kritische Gaumen überzeugen.

rude Spirits GmbH

