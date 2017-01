Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Steinbachs Parteiaustritt

(ots) - Für den Bruch mit ihrer Partei hat sich Erika

Steinbach ziemlich viel Zeit gelassen. Und den Mut der Verzweiflung

musste die 73-Jährige acht Monate vor dem regulären Ende ihrer

politischen Karriere auch nicht aufbringen. Während ihr Risiko bei

Null liegt, versucht sie nach Kräften, den Schaden für die CDU und

allen voran für Kanzlerin Angela Merkel persönlich zu maximieren.

Nein, ein stiller Abgang sollte es nicht werden. Und ein Abgang mit

Stil, wie ihn Wolfgang Bosbach überzeugend praktiziert, kann es nicht

mehr werden. Im Gegenteil: Erika Steinbach ging es um den

größtmöglichen Knall - Wahlempfehlung für die AfD inklusive. Und der

Coup ist ihr gelungen. Das dröhnende Schweigen der CDU-Granden

spricht Bände. Steinbachs Abgang kommt für die Christdemokraten zur

Unzeit - im Wahljahr 2017 erst recht. Es ist der hohe Symbolgehalt,

der diesem Parteiaustritt besondere Brisanz verleiht. Als Mitglied

des Bundes- und des Fraktionsvorstandes ist Steinbach alles andere

als eine Hinterbänklerin. Vor allem aber stand sie bis zuletzt

geradezu prototypisch für die immer kleiner gewordene Gruppe von

CDU-Parlamentariern, die »konservativ« genannt wird. Wobei diese

Zuschreibung generell schon reichlich unscharf ist. Und ob sie für

Steinbach speziell überhaupt zutrifft, ist noch eine andere Frage.

Insbesondere als Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen (BdV) hat

Steinbach über Jahre hinweg ihr Profil geschärft. Dass sie schon

lange mit dem Kurs von Angela Merkel haderte, ist hinlänglich

bekannt. Der Streit um die Flüchtlingspolitik war in diesem Prozess

der nachhaltigen Entfremdung bloß der Schlusspunkt - wenn auch

ohne Zweifel ein riesengroßer. Dass Steinbach ihr Mandat behält, ist

dennoch ihr gutes Recht. Auch wenn der Generalsekretär der hessischen

CDU, Manfred Pentz, das anders sehen mag. Und auch die drastischen

Worte, die der Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer



in seinem Offenen Brief für Erika Steinbach findet, sind wenig

hilfreich. Da ist vom »Ladenschluss einer politischen Karriere« und

dem »Absingen schmutziger Lieder« die Rede. Wer aber schlechten Stil

rügen will, sollte besser nicht in der selben Tonlage antworten. Die

Christdemokraten sind vielmehr gut beraten, sich auf die

wesentlichen Fragen zu besinnen. Wie kann der Begriff »konservativ«

positiv definiert werden? Und wie können die - im besten Sinne des

Wortes - konservativen Menschen zurückgewonnen werden, die sich

zuletzt von der CDU abgewendet hatten. Denn wenn die Partei

dauerhaft Mehrheiten gewinnen will, kann sie das womöglich ohne

konservative Abgeordnete, aber kaum ohne die vielen Wähler, die

konservativ sind - egal, ob diese sich selbst so nennen würden oder

nicht.







