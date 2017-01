Kenn Ricci wird mit dem Lifetime Aviation Honor bei den Living Legends of Aviation Awards geehrt

(ots) - Kenn Ricci, Chef von

Directional Aviation Capital, wird mit dem "Lifetime Aviation

Entrepreneur Award" bei den 14. Jährlichen Living Legends of Aviation

Awards am Freitag, den 20. Januar, im Beverly Hilton Hotel in

Kalifornien gewürdigt. Ricci ist einer von mehreren Preisträgern, die

an diesem Abend für ihren Beitrag zur Welt der Luftfahrt geehrt

werden.



Im Jahr 1980 gründete Ricci das Unternehmen Corporate Wings, einen

Betrieb für Flugzeug-Management und Charterflugdienste für

Unternehmenskunden. 1990 gründet er Inertial Airline Services, die

Wartung und Reparatur von Elektronik- und Avionik-Systemen

bereitstellten und über einen Kundenstamm verfügten, der die weltweit

bedeutendsten Fluglinien, Militärorganisationen aus den USA und dem

Ausland sowie Firmenflugzeugbetreiber umfasste. Im Jahr 1998 hat

Ricci die Teileigentumskonzepte für Flugzeuge durch die Gründung von

Flight Options revolutioniert. Als Flight Options 2002 mit Raytheon

Travel Air fusionierte, hatte Ricci die Firma Flight Options zum

zweitgrößten Unternehmen der Branche gemacht, mit einer Flotte von

mehr als 200 Luftfahrtzeugen, 1.500 Mitarbeitern und fast 1.000

Piloten.



Riccis kreative Zusammenführungen von Luftfahrtdiensten hat einen

höheren Standard der Erwartungen ermöglicht. Sein Weitblick und seine

Führungskraft in seiner derzeitigen Tätigkeit bei Directional Capital

als integrierender Vermittler entfalten Wirkungen in den Bereichen

Flugzeug-Eigentümerschaft, Flugzeug-Management und -Dienste, die die

gesamte Branche verbessert haben. Ricci verkörpert Unternehmergeist

im wahrsten Sinne des Wortes.



John Travolta, offizieller Botschafter von Aviation, wird als

Gastgeber durch den Abend führen. Zu den weiteren Preisträgern dieses

Jahres bei den Living Legends of Aviation Awards gehören:



- Phebe Novakovic, Vorsitzende und CEO der General Dynamics



Corporation, wird den "Aviation Industry Leader of the Year Award"

erhalten.

- Mark und Scott Kelly, Zwillingsbrüder, Astronauten und Kapitäne der

Navy, werden jeweils den "Aviation Inspiration and Patriotism

Award" erhalten.

- Steve Hickok, Präsident von Hickok and Associates, wird den Bell

Helicopter "Vertical Flight Hall of Fame Award" erhalten.

- Peter Paul Luce, Verwaltungsratmitglied des "Wings Over the Rockies

Air and Space Museum" in Denver, Colorado, wird den "Harrison Ford

Aviation Legacy Award" erhalten.

- Clay Lacy, Gründer von Clay Lacy Aviation, wird den "Bob Hoover

Freedom of Flight Award" erhalten, eine Fortführung des Awards für

den legendären Kunstflieger, der im letzten Herbst verstorben ist.



Die Awards Living Legends of Aviation werden im Rahmen der

Veranstaltung ebenfalls mehrere neue Mitglieder in ihren Reihen

willkommen heißen:



- Ray Conner, stellvertretender Vorsitzender, The Boeing Company

- Dr. Tom Enders, CEO der Airbus Group

- Elling Halvorson, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Papillon

Group

- Nick Popovich, Spezialist für die Wiederinbesitznahme von

Flugzeugen

- General Mark Welsh III, kürzlich in den Ruhestand getretener

Stabschef der U.S. Air Force



Die Awards werden von der Kiddie Hawk Air Academy organisiert,

einer gemäß 501-c-3 anerkannten gemeinnützigen Organisation. Kiddie

Hawk setzt sich dafür ein, die Bildung von Kindern über Luftfahrt und

deren Interesse daran zu fördern. Einige Plätze für diese festliche

Veranstaltung mit rotem Teppich stehen noch zur Verfügung. Bitte

besuchen Sie LivingLegendsOfAviation.org

(http://www.livinglegendsofaviation.org/) für weitere Informationen.



Medien/Zugang Roter Teppich Patty Kovacevich,



Media(at)LivingLegendsOfAviation.org



Kommentare zur Pressemitteilung