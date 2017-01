Rheinische Post: Raffelhüschen nennt Ost-West-Rentenangleichung "ungerecht"

(ots) - Der Rentenexperte Bernd Raffelhüschen hat die

geplante Angleichung der Renten in Ost- und Westdeutschland

kritisiert. "Von einer Angleichung kann man eigentlich nicht

sprechen. Denn schon heute sind die Renten im Osten höher als im

Westen", sagte Raffelhüschen der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Durch die geplante Erhöhung des

Rentenwerts im Osten wird die bestehende Ungleichheit noch größer",

kritisierte der Ökonom. "Diejenigen, die bereits vor 1989 in der DDR

beschäftigt waren, werden die großen Gewinner der geplanten

Ost-West-Rentenangleichung sein." Das sind jene vier Millionen

Ostdeutsche, die bereits heute in Rente sind, und diejenigen, die zu

den rentennahen Jahrgängen zählen. Was jetzt als

Ost-West-Renten-Angleichung geplant sei, erhöhe nicht die Gleichheit.

"Im Gegenteil: Die Gerechtigkeit wird mit Füßen getreten."



KONTEXT



Die Bundesregierung will den Rentenwert in Ost und West

schrittweise von 2018 bis 2025 angleichen. Aktuell liegt der Wert im

Osten bei 94 Prozent des Westniveaus. Ein Rentenpunkt im Osten ist

aktuell 28,66 Euro wert, im Westen sind es 30,45. Dennoch sind

ausgezahlte Renten im Osten im Durchschnitt höher als im Westen.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444482

Anzahl Zeichen: 1606

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 50 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung