Rheinische Post: Fall Amri: Grüne skeptisch gegenüber Untersuchungsausschuss

(ots) - Der stellvertretende Vorsitzende der

Grünen-Fraktion im Bundestag, Konstantin von Notz, hat skeptisch auf

die mögliche Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Fall Amri

reagiert. "Die Bundesregierung ist in der Pflicht, das Verschleppen

der Aufklärung endlich einzustellen und jetzt lückenlos alle Fakten

öffentlich zu machen", sagte von Notz der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Die Frage nach zusätzlicher

parlamentarischer Aufklärung stelle sich erst nach dieser

Sitzungswoche. Von Notz verwies darauf, dass in dieser Woche zu dem

Fall das Parlamentarische Kontrollgremium tage, der Innen- und der

Rechtsausschuss zusammentrete und es eine Aktuelle Stunde geben

werde.



Datum: 16.01.2017 - 00:00

