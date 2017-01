Westfalen-Blatt: Kind im Internet zum Verkauf angeboten

(ots) - Ein Mädchen (8) aus Löhne (Kreis Herford) ist im

Internet zum Verkauf angeboten worden. Das Kind gab an, das Inserat

selbst aufgegeben zu haben. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen hatte

ein Mann auf dem Verkaufsportal shpock.com das Foto des Mädchens

entdeckt und die Polizei alarmiert. Das aktuelle Gebot stand bei

45448 US-Dollar. Beamte ermittelten, dass es sich um ein achtjähriges

Flüchtlingsmädchen aus dem Libanon handelte, das seit zwei Jahren mit

seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in einer

Asylbewerberunterkunft in Löhne lebt. Polizisten durchsuchten die

Wohnung und stellten Handys sicher, Mitarbeiter des Jugendamts nahmen

das Mädchen sowie seine drei und zwölf Jahre alten Geschwister in

Obhut. Die Familie wurde am folgenden Tag ins Jugendamt bestellt. Bei

einer Befragung gab das Mädchen an, das Foto selbst hochgeladen und

sich unter Angabe des echten Vornamens angeboten zu haben. Über das

Motiv des Kindes wurde öffentlich nichts bekannt. Löhnes

Bürgermeister Bernd Poggemöller sagte dem WESTFALEN-BLATT: »Die

Kinder sind inzwischen zurück bei ihren Eltern. Natürlich wirft es

Fragen auf, wenn ein achtjähriges Mädchen so etwas tut. Unser

Jugendamt wird sich deshalb um die Familie kümmern. Als »völlig

unverständlich« bezeichnete der Bürgermeister, dass sich solche

Angebote überhaupt auf Verkaufsplattformen einstellen ließen. »Ich

hätte erwartet, dass es eine Kontrolle gibt, die das verhindert.« Ob

sich klären lässt, wer auf das Mädchen geboten hat, ist ungewiss.







