Angst vor einer Blamage? So beugen Sie vor (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Auf Partys gehen, ein Referat halten, mit

einem Verkäufer sprechen - was den meisten leicht fällt, ist für

andere extrem schwer. Petra Bröcker über die Angst, sich zu

blamieren:



Sprecherin: Menschen mit einer so genannten sozialen Phobie

fürchten sich extrem davor, vor anderen bloßgestellt zu werden. Für

diese besonders starke Angst gibt es mehrere Ursachen, sagt Silke

Droll von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Silke Droll: 15 sec.



"Da spielt eine natürliche Veranlagung eine Rolle. Aber vor allem

auch Einstellungen und Verhaltensweisen, die man in seinem Leben

sozusagen erlernt hat. Und natürlich schlechte Erfahrungen mit

anderen Menschen. Auslöser kann zum Beispiel sein, dass man in der

Schule vom Lehrer bloßgestellt wird."



Sprecherin: Wie gehen die Betroffenen mit ihren Ängsten um? O-Ton

Silke Droll: 20 sec. "Situationen, wo sie selbst im Mittelpunkt

stehen, sind für viele Menschen mit sozialer Phobie der absolute

Horror. Sie versuchen so weit wie möglich, so etwas zu vermeiden.

Wenn das nicht möglich ist, durchleben sie wirklich innere Qualen.

Besonders stark Betroffene vermeiden sogar eventuell Kontakte

komplett oder missbrauchen Alkohol oder Beruhigungsmittel."



Sprecherin: Zum Glück gibt es wirksame Behandlungsmethoden gegen

soziale Phobie:



O-Ton Silke Droll: 23 sec.



"Das sind verschiedene Formen der Psychotherapie. Besonders gut

wirkt die kognitive Verhaltenstherapie. Aber auch die

psychodynamische Therapie, das ist ein tiefenpsychologisches

Verfahren, kann da helfen. Auch Medikamente werden eingesetzt, die

führen aber eventuell nicht zu einer wirklich nachhaltigen Besserung.

Vielen Betroffenen geht es auch durch den Austausch in einer

Selbsthilfegruppe besser."



Abmoderationsvorschlag:





Wer unter extremen Ängsten leidet und eine Beratung braucht,

sollte sich Hilfe holen. Eine gute Adresse für Menschen mit sozialer

Phobie ist der "Bundesverband der Selbsthilfe Soziale Phobie",

schreibt die "Apotheken Umschau".



