Sammy Networks startet Vertrieb von "Ramen Soul" - die englische Version des beliebten Ramen Shop-Managementspiels für Smartphones "Ramen Tamashii" mit über fünf Millionen Downloads

(ots) - Als Reaktion auf den im Ausland

stattfindenden Ramen-Boom während der letzten Jahre begann Sammy

Networks Co., Ltd. am 12. Januar 2017 mit dem Vertrieb der englischen

Version seines beliebten Ramen Shop-Managementspiels für Smartphones

"Ramen Tamashii", das in Japan fünf Millionen Mal heruntergeladen

wurde. Unter dem Namen "Ramen Soul" wird das Spiel nun gleichzeitig

für iPhones (im App Store) und Android-Geräte (im Google Play Store)

zur Verfügung gestellt.



(Foto: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104225/20170112785

8/_prw_OI7fl_212rrksr.png)



- Service-Logo (Logo: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104

225/201701127858/_prw_OI6fl_v0Ihh5HR.png)



- Vertriebs-URL

Für iPhones (App Store)

https://itunes.apple.com/jp/app/id1164300862?mt=8



Für Android-Geräte (Google Play Store)





https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ra0002



- Anfallende Gebühren: kostenfreies Basisspiel, gebührenpflichtige

Zusatzelemente



Ramen Soul ist eines der beliebtesten Ramen

Restaurant-Managementspiele in Japan, wo es über fünf Millionen

Nutzer hat. Das Hitspiel Ramen Soul ist nun für Smartphones

verfügbar. Es gilt als das Beste seiner Art in der Kategorie

Ramen-Shop-Management. Kombinieren Sie Nudeln, Suppen und Beilagen,

um aus über 1.000 Zutaten Ihre eigenen einzigartigen Gerichte zu

kreieren. Beginnen Sie mit einem kleinen Stand und arbeiten Sie sich

zum besten Ramen Shop der Welt empor.



Informationen zu Sammy Networks Co., Ltd.



Hauptsitz: Minato-ku, Tokio



Präsident: Takayuki Kawagoe







Pressekontakt:

Takashi Hoshiyama

Sammy Networks Co., Ltd.

Tel.: +81-3-3568-8181

E-Mail: hoshiyama(at)sammy-net.jp



