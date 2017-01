WAZ: Schwerwiegende Nachwuchssorge

- Kommentar von Stephanie Weltmann

zur Feuerwehrausbildung

(ots) - Dieser Tage wird viel über das Thema Sicherheit

gesprochen. Dabei geht es zumeist um mehr Polizei an den Bahnhöfen,

an Grenzen oder im Internet, um mehr Videotechnik oder auch härtere

Gesetze, um die Bevölkerung vor Gefahren und Gefährdern zu schützen.

Bei dieser heiklen, zuweilen emotional geführten Debatte ist eine

ganz andere Berufsgruppe im Dienste unserer Sicherheit aus dem Blick

geraten: Feuerwehrleute.



Sie rücken aus, wenn Wohnungen oder wie zuletzt in Bochum ganze

Teile eines Krankenhauses brennen und riskieren - wie die Polizisten

- ihr Leben. Sie halten Rettungsdienste in den Städten vor, sind rund

um die Uhr bereit für den Einsatz, pumpen bei Hochwasser Keller leer

und einiges mehr. Die Vielfalt dieser Aufgaben zeigt, wie sehr uns

allen die Nachwuchssorgen in den Feuerwehren zu schaffen machen

sollten.



Das vier Monate vor der Landtagswahl angekündigte Lohnplus für

Anwärter könnte den Personalschwund sicher abfedern - ob dieses

Wahlgeschenk ausreicht, ist fragwürdig. Auch die Freiwilligen

Feuerwehren, Jungbrunnen für die Berufswehren, beklagen das

abnehmende Engagement. Deshalb ist ebenso relevant, dieses Ehrenamt

zu fördern, um so Interesse für diesen Dienst zu wecken.







