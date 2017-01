JSR-Wochenrückblick KW 02-2017

(PresseBox) - Auch die zweite Woche im neuen Jahr verlief für die Rohstoffe positiv. Der Goldpreis konnte nach 1,8 % in der ersten Kalenderwoche auch in der vergangenen Woche wieder rund 2 % zulegen und zeitweise die 1.200 USD-Marke überschreiten. Anders als in der ersten Kalenderwoche, als der Silberpreis 3,5 % zulegen konnte, schaffte der kleine Bruder des Goldes in der vergangenen Woche ein nur kleines Plus von rund 1 %. Auch Platin gönnte sich nach dem Kursplus von 7,1 % in der ersten Handelswoche des Jahres eine kleine Verschnaufpause und legte in der Vergangenen Woche 1,3 % zu. Palladium korrigierte nach dem 11 % der ersten Handelswoche 2017 um rund 1 %. Anders hingegen verlief es beim Kupfer. Das rötliche Industriemetall konnte nach dem knapp 1,4 % Anstieg in der ersten Kalenderwoche an Momentum gewinnen und in der vergangenen Woche sogar 5,6 % zulegen. Von den erfreulichen Vorlagen der Rohstoffpreise konnten schlussendlich auch die meisten Rohstoffwerte profitieren. Zur richtigen Zeit erschien unser Bericht ?Auffällige Kursausschläge bei Uranaktien?, den wir direkt zu Jahresbeginn veröffentlichten. In der Zeit von kurz vor Weihnachten bis vergangene Woche konnte der Uran-Spotpreis um 31,5 % zulegen. Vom 12-Jahres-Tief, das im vergangenen Jahr erreicht wurde, konnte sich der Uranpreis mittlerweile wieder um 41 % erholen. Direkt am Montag wurden bereits 22,- USD je Pfund bezahlt, was einen Anstieg von 8,6 % bedeutete. Bis Mittwoch ging es weiter aufwärts, auf rund 24,- USD. Da wundert es nicht, dass die von uns beobachteten Unternehmen Uranium Energy und Fission Uranium stark zulegen konnten. Uranium Energy konnte im Wochenverlauf um zeitweise mehr als 37 % zulegen und auf Schlusskursbasis ein Plus von 33 % erklimmen! Aber auch die Aktionäre von Fission Uranium hatten allen Grund zu Freude, denn auch hier stand ein Kursplus von 22 % auf Wochenbasis zu Buche!



Bei den Standartmärkten ging es weniger spektakulär zu. Unterm Strich passierte beim Dow Jones mit einem Minus von 0,4 % und beim DAX mit einem Plus von 0,3 % so gut wie nichts.

Nun noch der Rückblick auf unsere Berichte der vergangenen Woche, in der wieder viel positives berichtet werden konnte.

Timmins Gold übertrifft Produktionsziel für 2016

Nicht nur bei den Produktions-, sondern auch bei den Verkaufszahlen brachte das Jahr 2016 für das Unternehmen aus Vancouver / British Columbia spürbare Verbesserungen.

Caledonia Mining schließt 2016 mit Produktionsrekord ab

Ermöglicht wurden die positiven Resultate in erster Linie durch die bisher durchgeführten Ausbauarbeiten der Mine.

Endeavour Silver mit 9,7 Mio. Unzen Silberäquivalentproduktion in 2016

Zudem konnte Endeavour Silver im Laufe des Jahres noch zwei hochgradige Silber-Gold-Entwicklungsprojekte in den historischen Silberbergbau-Bezirken von Zacatecas und Parral erwerben und auch die Arbeiten am aussichtsreichen ?Terronera?-Projekt vorantreiben.

VBI Vaccines für 2017 bestens positioniert

VBI kann im Vergleich zu einigen derzeit verfügbaren Hepatitis-B-Impfstoffen der 2. Generation mit ?Sci-B-Vac?? mit einer schnelleren Seroprotektion als die Konkurrenz punkten, was das Risiko einer Infektion deutlich verringert. Ein weiterer entscheidender Vorteil für VBI Vaccines ist...

Großaktionär erhöht Aktienpaket an Caledonia Mining vor Dividendenzahlung

?2016 war ein signifikantes Jahr für Caledonia Mining, da sich jetzt die Investition in die Förderkapazität der ?Blanket?-Mine unterhalb von 750 m auszahlen?, resümierte der Firmenchef Steve Curtis.

