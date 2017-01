SurgaColl Technologies: Bekanntgabe des Vorstands - Ernennung des CEO

Der Vorstand von SurgaColl Technologies Ltd., einem Entwickler von

innovativen Kollagenprodukten für die Regeneration des menschlichen

Gewebes, gibt die Ernennung von William (Bill) Allan zum Chief

Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt.



Bill Allan ist eine Führungspersönlichkeit mit internationaler

Erfahrung in der Medizintechnik. Er bekleidete eine Reihe von

Geschäftsführer- und anderen Führungspositionen bei globalen

Medizintechnikunternehmen, darunter Smith & Nephew, Angiodynamics,

Orthovita und Stryker. Er hat einen großen Erfahrungsschatz mit der

Einführung neuer Produkte und dem Aufbau von erfolgreichen

Unternehmen in diesem Sektor. Er arbeitete bisher in Europa, Afrika

und Nordamerika.



Er hat an der Universität Edinburgh (zahnärztliche Chirurgie), der

Universität von Kapstadt (MBA) und der Insead Business School (AMP)

studiert und ist Mitglied des Ratesder ABHI (Association of British

Healthcare Industries).



Bill ist ein energischer und sehr kommerziell ausgerichteter

Unternehmensführer. Er hat Erfahrung in einem breiten Spektrum von

Gebieten der Medizintechnik - Augenheilkunde, Finanzierungen und

Verbrauchsmaterialien, Orthopädie, Wundpflege, Gefäßmedizin und

Onkologie.



Pat Forristal, Chairman von SurgaCol, sagte: "Ich bin begeistert,

Bill im Team von SurgaColl willkommen heißen zu dürfen. Bill bringt

eine Fülle von Führungsfähigkeiten und internationale kommerzielle

Erfahrung in der Medizinprodukte-Industrie mit und wir freuen uns auf

seinen Beitrag als CEO von SurgaColl, während wir in den kommenden

Jahren das Unternehmen zu einem führenden Akteur im globalen

Orthobiologiegeschäft weiterentwickeln und wachsen lassen.



Bill wird die Rolle des CEO von John Gleeson übernehmen, der dem

Unternehmen in den vergangenen drei Jahren als Chief Technical



Officer und Chief Executive Officer gedient hat. Im Namen des

Vorstandes möchte ich Johns großartige Arbeit während dieser Zeit

anerkennen. Wir freuen uns auf seine zukünftige Führungsrolle bei der

Entwicklung von Technologien und des Produktportfolios unseres

Unternehmens."



Über SurgaColl



Surgacoll Technologies Ltd ist ein Pionier auf dem Gebiet der

regenerativen Medizin. Das aus dem RCSS heraus entstandene

Unternehmen entwickelt innovative Gewebereparaturimplantate, die eine

Regeneration von Knorpeln und Knochen ermöglichen und weltweit die

Ergebnisse von und den Pflegestandard für Patienten verbessern.

SurgaColl hat zwei Produkte - HydroxyColl ist ein Knochenspanersatz

der "nächsten Generation" und ChondroColl ist ein bio-mimetisches

dreischichtiges Implantat zur Knorpelreparatur.



Bill Allan: T +44(0)920-143-030, E bill.allan(at)surgacoll.com



