Gigas Nutrition Blog: Oaty Whey Frankys Bakery der Energy Flap Cake aus der Dose

(firmenpresse) - Oaty Whey von Frankys Bakery



Das perfekte köstliche Frühstück mit viel Protein, hochwertigen komplexen Kohlenhydraten und gesunden Ballaststoffen

Produkt Highlights:



Butterzarte Haferflocken

Hochwertiges Wheyprotein

knapp 30 Gramm Protein pro Portion

knapp 6 Gramm Ballaststoffe pro Portion

Ohne zugesetzten Kristallzucker

Mit Bio Agavensaftpulver und Sucralose gesüßt

Je nach Geschmacksrichtung mit echten Fruchtstücken oder leckeren Schokoladenstückchen

Für Vegetarier geeignet





Butterzarte Haferflocken treffen auf hochwertiges Wheyprotein, um Sie mit einem köstlichen, zart cremigen Porridge zu verwöhnen!



Haferflocken und Wheyprotein gehören schon seit jeher zu den Grundlagen einer typischen Bodybuilding Ernährung. Haferflocken sind eine hervorragende Quelle für komplexe Kohlenhydrate, die Ihrem Körper lange anhaltende Energie liefern und Wheyprotein stelle eine leicht verdauliche Proteinquelle dar, die von allen natürlichen Proteinquellen die höchste biologische Wertigkeit aufweist. Was würde also näher liegen, als diese beiden Nahrungsmittel für ein perfektes, leckeres und gesundes Frühstück zu kombinieren?



Auch wenn wir bereits seit 1954 köstliche Leckereien produzieren, haben wir diese Kombination natürlich nicht erfunden, aber wir haben sie mit Oaty Whey zu einer gesunden Köstlichkeit weiterentwickelt, die nur noch wenig mit einem lieblos zusammen gerührten Mix aus Haferflocken und Wheyprotein zu tun hat. Oaty Whey besitzt den traditionellen Geschmack aus der guten alten Zeit und wenn Sie es nicht besser wüssten, würden Sie denken, dass es frisch von Ihrer Großmutter zubereitet wurde.



Wenn Sie Oaty Whey mit heißem Wasser oder heißer Milch anrühren, erhalten Sie ein köstliches proteinreiches Porridge, das so gut schmeckt, dass die meisten Hardcore Bodybuilder, die es gewohnt sind, sich ausschließlich auf den Nährwert zu konzentrieren, ein schlechtes Gewissen bekommen werden, da sie der köstliche Geschmack denken lassen wird, dass sie eine ungesunde Cheat Mahlzeit zu sich nehmen.





Doch nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein. Oaty Whey besteht aus gesunden, natürlichen Inhaltsstoffen, die unter Anderem butterzarte Haferflocken in Bio Qualität aus kontrolliertem Anbau und gesundes Wheyprotein umfassen. Auf die Verwendung von Kristallzucker haben wir bewusst verzichtet und verwenden stattdessen gesundes Agavensiruppulver aus biologischem Anbau, das nicht nur gesünder als Zucker ist, sondern auch ein köstliches Aroma liefert. Als besondere Leckerei haben wir je nach Geschmacksrichtung getrocknete Fruchtstücken oder echte Schokoladenstückchen zu Oaty Whey hinzugefügt, um Ihre Geschmacksknospen so richtig zu verwöhnen.



Ein gesundes und proteinreiches Frühstück war selten so lecker – und um zu verhindern, dass Ihnen der Geschmack auf die Dauer zu langweilig wird, haben wir zahlreiche leckere Geschmacksrichtungen entwickelt, die von Apfel Zimt bis hin zu Kokosnuss mit weißer Schokolade reichen. Hier wird jeder seinen neuen Lieblingsgeschmack finden.

Frankys Bakery – traditioneller Genuss seit 1954!





http://gigasnutrition.com/de/whey-protein/4229-oaty-whey-frankys-bakery.html



