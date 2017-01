Eröffnung der "Naturheilpraxis für Kinder und Erwachsene" in Wuppertal

Biologische Medizin generationsübergreifend - Naturheilkunde für Kinder und Erwachsene

Behandlung mit japanischer Kinder Akupunktur ohne Nadeln

(firmenpresse) - Wuppertal, 7.01.2017. Unter dem Namen "Naturheilpraxis für Kinder und Erwachsene" eröffnete am Samstag, der Heilpraktiker Volker Koch, im Zentrum von Wuppertal Elberfeld seine neuen Praxisräume. Der Eröffnungstag war gleichzeitig auch der Tag der offenen Tür. Dieses Angebot "Einblicke hinter den Kulissen zu erhalten" wurde von zahlreichen Gästen gerne angenommen. Das gesamte Praxisteam sowie der Heilpraktiker stellten die Räumlichkeiten vor und beantworten die Fragen der Besucherinnen und Besucher in einer entspannten Atmosphäre ausführlich. Unter den Gästen befanden sich auch zahlreiche Heilpraktiker Kollegen von Volker Koch.

Der Heilpraktiker berichtete kurz über seine 30-jährige Berufserfahrung im Bereich der Naturheilkunde; insbesondere in der Behandlung von Kindern. "Selber bin ich Vater von 4 Kindern und weiß, wie wichtig eine natürliche und individuelle Behandlung von Kindern ist", erklärt Volker Koch.

Das Ambiente der Räumlichkeiten sind den angebotenen Behandlungsverfahren (insbesondere der traditionellen chinesischen Medizin) ansprechend "asiatisch" angepasst worden.

Bei dem Tag der offenen Türe wurde der Heilpraktiker von seinen chinesischen Mitarbeiterinnen und zwei seiner Kinder unterstützt. Diese sorgten für das leibliche Wohl und servierten natürliche Getränke und naturbelassene Snacks.



Vor einer Behandlung

Volker Koch nimmt sich viel Zeit, bevor eine individuelle Behandlung durchgeführt wird. "Vor jeder Therapie steht in der Naturheilpraxis zunächst eine ausgiebige Erfassung der Krankenvorgeschichte mit anschließender ganzheitlicher Diagnostik" , so der Heilpraktiker.

"Ziel unserer Naturheilpraxis ist es, den Patienten alternative und neue Behandlungswege aufzuzeigen und gleichzeitig eine ganzheitliche Betreuung zu gewährleisten", so Volker Koch.







http://www.naturheilkunde-doktor.de



Volker Koch ist seit über 30 Jahren als Heilpraktiker tätig. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre im Städtischen Krankenhaus Solingen (Neurochirurgie).

Seine therapeutischen Schwerpunkte sind: TCM traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur, japanische Kinder Akupunktur (Shonishin), klassische Homöopathie nach Hahnemann, Vegatest Untersuchung



Naturheilpraxis Volker Koch, Heilpraktiker in Wuppertal

Albrechtstrasse 57, 42105 Wuppertal

