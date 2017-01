Mehr als 12.000 Besucher auf der Erlebniswelt Modellbau in Erfurt

(PresseBox) - Mit über 12.000 Besuchern ging die fünfte Auflage von Thüringens größter Modellbaumesse nach drei Veranstaltungstagen erfolgreich zu Ende.

Trotz Wintereinbruch und zahlreichen Sturmwarnungen kamen am Wochenende über 12.000 Besucher in die Messe Erfurt und waren begeistert über die Messeangebote der Aussteller aus ganz Deutschland. Das Messeangebot der Erlebniswelt Modellbau war mit 109 Firmen, Vereinen und Privatausstellern so umfangreich und erlebnisreich wie noch nie. Auf 18.000 qm Fläche zeigten die Aussteller, was der Modellbau aktuell zu bieten hat. Ferngesteuerte Eisenbahnen, Autos, Trucks, Panzer, Bagger, Traktoren, Schiffe, Flugzeuge, Multikopter und vieles mehr waren in Aktion zu erleben.

Highlights waren u.a. die Modellbahnenschau, die der MOBA (Modellbahnverband in Deutschland e.V.) organisiert hatte, das 112 Quadratmeter große Vorführbecken für Schiffsmodelle, die Flugvorführungen direkt in der Halle, ein 700 Quadratmeter großer Truck-Trail sowie eine Drift-Area. Besonderen Zuspruch fanden die vielfältigen Mitmachaktionen, die viele große und kleine Besucher mit Steuermannspatent, Bahnrangierdiplom, einer Urkunde für die Meisterung des RC-Car-Hindernis-Parcours oder einem selbst gebasteltem Flieger nach Hause gehen ließen.

Die nächste Erlebniswelt Modellbau findet vom 23. bis 25. März 2018 statt.

Aktuelle Pressestimmen:

Karl-Friedrich Ebe, Messeorganisation MOBA e.V.

?Der Modellbahnverband in Deutschland e.V. (MOBA) ist das erste Mal in Erfurt gewesen und war für die ideellen Modellbahnanlagen verantwortlich. Es hat allen Teilnehmern in Erfurt außerordentlich gut gefallen. Unsere Erwartungen wurden komplett erfüllt. Außerdem waren wir sehr erstaunt, das so viele Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen den Weg in die Messe gefunden haben. Wir freuen uns schon jetzt auf die Veranstaltung im nächsten Jahr.?

Raik Stäber, Cheforganisator Truck-Parcours

?Wir sind mit über 300 ehrenamtlichen Helfern vor Ort, um den Truck-Parcours mit viel Detailliebe zu gestalten. Für uns ist es eine tolle Gelegenheit unser Hobby dem interessierten Publikum zu zeigen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und haben bereits neue Ideen im Kopf.?



Erlebniswelt Modellbau

13. bis 15. Januar 2017

Messe Erfurt









Dies ist eine Pressemitteilung von

Messe Erfurt GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 08:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1444532

Anzahl Zeichen: 2438

Kontakt-Informationen:

Firma: Messe Erfurt GmbH

Stadt: Erfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung