Autohaus am Hingberg GmbH: Ford-Händler aus Mülheim (Ruhr)

(firmenpresse) - Bei der Autohaus am Hingberg GmbH handelt es sich um einen Ford-Vertragshändler mit angeschlossener Werkstatt. Im Produktsortiment finden sich sowohl PKW, als auch Nutzfahrzeuge. Zu den angebotenen Neuwagen und Gebrauchtwagen gehören zahlreiche unterschiedliche Modelle, wie beispielsweise Kuga, Focus ST und Mustang. Wohnmobile auf Basis von Ford-Modellen, wie der Ford Transit Custom Kombi Trend mit Westfalia-Nugget-Umbau, sind ein weiterer wichtiger Bestandteil der Angebotspalette des Autohändlers in Mülheim an der Ruhr.

Durch die zugehörige Werkstatt ist die Autohaus am Hingberg GmbH in der Lage, zahlreiche Leistungen anzubieten, die über den reinen Autokauf hinausgehen. Von Reifen und Rädern, über Karosseriearbeiten und Unfallinstandsetzungen, bis hin zum Verkauf von originalem Ford-Zubehör. Als Besonderheit für Ford-Modelle ab einem Alter von fünf Jahren, wird der Ford Motocraft Service angeboten. Zu Ford Motocraft gehören verschiedene Leistungen, wie die Erneuerung von Bremsbelägen, Bremsflüssigkeit sowie Wischerblättern. Für ein optimales Kundenerlebnis hat die Werkstatt verlängerte Öffnungszeiten, sodass die Kunden flexibler in der Entscheidung sind, wann sie ihre Fahrzeuge für Inspektionen und Wartungen abgeben möchten.

"Wo einen gebrauchten Ford kaufen?" ist die Frage vieler angehender Gebrauchtwagenkäufer. Neben der Homepage der Autohaus am Hingberg GmbH, sind die zum Verkauf stehenden Gebrauchtwagen auch über Fahrzeugbörsen im Internet zu finden. Kaufinteressenten können die neuen und gebrauchten Fahrzeuge selbstverständlich vor Ort, in Mülheim, besichtigen und eine Probefahrt vornehmen. Die freundlichen Mitarbeiter des Ford-Vertragshändlers stehen gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.





Die Autohaus am Hingberg GmbH aus 45470 Mülheim an der Ruhr ist ein renommierter Ford-Vertragshändler. Zum Angebot des Autohauses gehören Ford-Pkw und -Nutzfahrzeuge. Zudem ist das Unternehmen ein Spezialist für Wohnmobile auf der Basis von Ford-Kfz. Umfangreiche Services werden, neben dem Verkauf unterschiedlichster Neuwagen und Gebrauchtwagen, ebenfalls von der Autohaus am Hingberg GmbH offeriert. Zu den von dem Kfz-Händler angebotenen Leistungen gehören beispielsweise Reparaturen, Finanzierungen, Versicherungen und Probefahrten.

