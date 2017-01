EKD-Spitze trifft Papst Franziskus/Hochrangige Delegation der EKD am 5./6. Februar in Rom. Kardinal Marx nimmt an Privataudienz teil. Bedford-Strohm: "Ökumene herzlicher Wertschätzung".

(ots) - Die großen christlichen Kirchen setzen zum

Auftakt des Reformationsjubiläums weiter deutliche ökumenische

Akzente. Bereits am 31. Oktober 2016 hatte die Evangelische Kirche in

Deutschland (EKD) in ihrem Auftaktgottesdienst zum Jubiläumsjahr mit

Karl Kardinal Lehmann erstmals einen hohen katholischen Würdenträger

mit der Martin-Luther-Medaille ausgezeichnet. Zeitgleich war Papst

Franziskus der Einladung des Lutherischen Weltbundes zur Teilnahme am

Eröffnungsgottesdienst des Reformationsjubiläums im schwedischen Lund

gefolgt. Jetzt reist eine hochrangige evangelische Delegation aus

Deutschland nach Rom und wird dort am 6. Februar mit Papst Franziskus

zusammentreffen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,

Reinhard Kardinal Marx, nimmt ebenfalls an der Privataudienz teil.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),

der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm: "Nach Lund ist

unsere Begegnung mit Papst Franziskus ein weiterer Meilenstein auf

dem Weg zu einem ökumenisch gestalteten Reformationsjubiläum 2017.

Wir erleben in dem Land, aus dem die Trennungen der Reformationszeit

hervorgegangen sind, heute eine Ökumene herzlicher gegenseitiger

Wertschätzung. Diesen Geist bringen wir mit nach Rom." Bei dem

Treffen mit Papst Franziskus, so Bedford-Strohm, wolle man

unterstreichen, dass die beiden großen christlichen Kirchen in

Deutschland eine besondere Verantwortung für den weiteren Weg der

Ökumene wahrnehmen wollen.



Der Delegation der EKD gehören an: Ratsvorsitzender Heinrich

Bedford-Strohm, stellvertretende Ratsvorsitzende Präses Annette

Kurschus, Präses der EKD-Synode Irmgard Schwaetzer, der Vorsitzende

des Kontaktgesprächskreises Kirchenpräsident Christian Schad und die

Ratsmitglieder Andreas Barner, Michael Diener, Bischof Markus Dröge,

Elisabeth Gräb-Schmidt, Kirchenpräsident Volker Jung, Oberkirchenrat



Dieter Kaufmann.



Der Prozess "Heilung der Erinnerung" gehört wesentlich zu den

gemeinsamen Initiativen, die dem von der EKD und der Deutschen

Bischofskonferenz zur Feier des Reformationsgedenkens 2017

verabredeten Christusfest Gestalt geben. Er zielt darauf, anlässlich

des 500. Jahrestages der Reformation miteinander die Trennungen der

Kirchen anzuschauen, ihre leidvollen Auswirkungen zu bedenken und

Gott und einander um Vergebung für das Versagen auf beiden Seiten zu

bitten. "Zu unserem Versöhnungsprozess gehört, dass wir die weiterhin

offenen Fragen ehrlich benennen und auf deren weitere Klärung

drängen. Es ist in unseren Augen ein herausragender Moment unserer

Gemeinschaft, nach Jahrhunderten gegenseitiger Abgrenzung ein

Reformationsjubiläum in dieser Bereitschaft zu Vergebung und Aufbruch

zu begehen", so Landesbischof Bedford-Strohm und Kardinal Marx in

einer gemeinsamen Erklärung im September 2016.

https://www.ekd.de/EKD-Texte/gt24_vorwort.html



