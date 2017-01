Winterliche Premiere für den neuen Ford Kuga

Vorzeitige Premiere beim?Hüttenzauber?der Hugo Pfohe Gruppe

(firmenpresse) - Besser können Hugo Pfohe Kunden und Ford Fans nicht ins neue Jahr starten: Bereits einen Monat vor der offiziellen Vorstellung feiert der neue Ford Kuga bei dem Hamburger Traditionsunternehmen Premiere. Am 21. Januar 2017 steht der beeindruckende SUV an sieben norddeutschen Hugo Pfohe Standorten im Mittelpunkt. Winterlicher Rahmen für die Einführung des heiß erwarteten Modells ist ein Hüttenzauber-Event von 10 bis 16 Uhr. Alle Informationen zum Ford Kuga gibt es unter www.hugopfohe.de

Bei dem Hüttenzauber von Hugo Pfohe kommen die Alpen der norddeutschen Tiefebene ein gutes Stück näher. Kaiserschmarrn, Jagertee und Brotzeit passen gut in die Jahreszeit, zumal der Ford Kuga mit seiner kraftvollen Eleganz, reichlich Platz und Komfort ein idealer Begleiter für den Ski-Urlaub ist! In Hütten-Stimmung kommen die Kunden zeitgleich an den Ford-Standorten der Hugo Pfohe Gruppe, nämlich am 21. Januar in Hamburg-Fuhlsbüttel und Wandsbek, Norderstedt, Bad Segeberg, Lübeck, Oldenburg/ Holstein und Schwerin-Krebsförden.

Nach umfassender Überarbeitung geht das Ford Erfolgsmodell Kuga mit frischem Design und intelligenten Fahrerassistenz-Systemen an den Start. Hierzu zählt zum Beispiel der verbesserte Parkassistent, der das Fahrzeug auch in Lücken quer zur Fahrtrichtung dirigieren kann. Hinzu kommen die jüngste Generation des Active City Stop-Systems und multifunktionale Scheinwerfer, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für Durchblick sorgen. Neu an Bord sind die elektrische Heckklappe mit Fußsensor und der intelligente Allradantrieb: Alles in allem ist der Kuga also ein echter Reise-SUV mit hoher Alltagstauglichkeit. Weitere Infos zu Preisen und Varianten unter www.hugopfohe.de

In der Motoren-Palette für den Ford Kuga ist der 1,5 Liter große TDCi-Turbodiesel mit 120 PS ein Neuzugang. Er ersetzt das bisherige 2,0-Liter-Triebwerk gleicher Leistung. Darüber hinaus stehen zwei 2,0 Liter-Diesel-Aggregate mit unterschiedlichen Pferdestärken sowie ein 1,5-Liter EcoBoost-Benziner zur Wahl. Alle Motoren erfüllen die Euro 6-Abgasnorm und werden ab Werk mit einem Start-Stopp-System kombiniert.

Der neue Ford Kuga macht den Anfang in einer Reihe von geplanten Neuausgaben im beliebten SUV-und Crossover-Segment von Ford. Er ist zugleich der jüngste Spross der aktuellen SUV-Familie der Marke und soll seine starke Position innerhalb der Ford-Modellpalette ausbauen. Denn SUVs sind weiterhin angesagt: Entgegen vieler Prognosen ist der Boom der robusten Hochsitzer alles andere als ein kurzfristiges Phänomen. Das Fahrzeug-Segment erfreut sich allgemein großer Beliebtheit, sowohl bei älteren als auch jüngeren Autofahrern.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):

Ford Kuga: 9,3-4,8 (innerorts), 6,2-4,2 (außerorts), 7,4-4,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 171-115 g/km (kombiniert).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hugopfohe.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit drei Generationen steht der Name HUGO PFOHE für fairen Autohandel. Wir präsentieren unseren Kunden, was der Automarkt an erstklassigen und innovativen Fahrzeugen zu bieten hat. 10 Standorte in sieben Städten Norddeutschlands und weitere 17 Filialen in Bulgarien sind für Sie immer erreichbar und optimal positioniert.



Wir bieten Ihnen erstklassige Autos und einen erstklassigen Service. Mit der Neu- und Gebrauchtwagengarantie setzen wir auf Qualität. Vertrauen Sie unserem Fachpersonal in den Werkstätten vor Ort, das Sie rund um die Uhr von zuhause aus bequem per eMail kontaktieren können. Unsere Firmenkunden überzeugen wir mit unserem kostenlosen Hol- und Bringservice sowie einem großen Flottenangebot. Die Wünsche unserer Kunden stehen dabei immer im Mittelpunkt unseres Handelns.



Am Standort des ehemaligen Jaguar Land Rover Hauses setzt das Unternehmen künftig auf die breite Ford Nutzfahrzeugpalette sowie auf die Nähe zu den bereits bekannten Hugo Pfohe Adressen. Die Hugo Pfohe GmbH sorgt für Mobilität und will so den vielfältigen Transportbedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hugo Pfohe GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Hugo Pfohe GmbH

Lena Nielsen

Alsterkrugchaussee 355

22335 Hamburg

onlineservice(at)hugopfohe.de

(040) 500 60 -0

http://www.hugopfohe.de



Datum: 16.01.2017 - 09:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1444551

Anzahl Zeichen: 3178

Kontakt-Informationen:

Firma: Hugo Pfohe GmbH

Ansprechpartner: Lena Nielsen

Stadt: Hamburg

Telefon: (040) 500 60 -0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung