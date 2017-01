Luxushäuschen für eine romantische (Winter)Auszeit vor den Toren Salzburgs

Aussenansicht des Chalets im Winter

(firmenpresse) - Lust auf kuschelige Wintertage? Vor den Toren der Stadt Salzburg, im bayerischen Ainring, bieten sich die neuen Bayern Chalets als Luxushäuschen für einen entspannenden Rückzug aus dem Alltag an. Das neue Bergerbad vor der Haustür der Chalets versüßt den Urlaub mit Wellnessluxus. Sauna, Dampfbad und moderne Infrarotkabinen, Ruheräume mit Panoramasicht, Massagen, Bäder und Anwendungen laden Chalet-Gäste zur Erholung ein. Im Außenbereich sind die Außensaunen, Tauchbecken und Whirlpools sowie die beheizten Pools entspannende Orte für kalte Wintertage. Für den kleinen Hunger zwischendurch müssen Genießer das Wellnesshaus nicht verlassen. Im Bistro werden gesunde Gerichte, frische Salate, hausgemachte Smoothies und Limonaden serviert. Der Kneipp-Weg, die gemütlichen, überdachten Liegebereiche und zahlreiche Plätze für Sonnenanbeter in der Natur werden im Frühling genau richtig, um den Alltag hinter sich zu lassen – denn genau dafür sind die neuen Luxushäuschen in einer bestechenden Ruhelage gemacht. Urlaub in Privatsphäre, keine Etikette, keine Zwänge, keine fixen Essenszeiten, einfach in den Tag hineinleben – das ist die Devise der neuen Bayern Chalets. Ungestört igeln sich Gäste in ihrem gemütlichen Urlaubszuhause ein. Auch wenn das neue „Bergerbad“ Wellnessfreunde begeistern wird: Wer sein Chalet am liebsten gar nicht verlassen möchte, heizt sich im Haus seine ganz private Zirben- und Ahornholzsauna ein und „sprudelt“ im ganzjährig benutzbaren Außenwhirlpool des Chalets. Naturgeölte Eichenholzböden, Fußbodenheizung, echtes Leder auf den Sitzgarnituren, gesunde Zirbenholz-Schlafzimmer mit Netzfreischalter, Luxusbäder, Parkplatz direkt am Chalet, tägliche Reinigung zur gewünschten Uhrzeit, Gourmetfrühstück im Chalet, Á-la-carte-Service im Chalet von 7 bis 21 Uhr – die Luxus-Liste der Bayern Chalets ist lang. Wer die Nase zwischen Wellnessfreuden und privatem Chill-out in die frische Winterluft stecken möchte, der braucht nur vor die Haustüre zu gehen. Winterwandern ist das große Thema der idyllischen bayerischen Urlaubsregion. Unternehmungslustige haben die Wahl: Bad Reichenhall, Salzburg, Berchtesgaden, das Salzkammergut, der Chiemsee – viele attraktive Ausflugsziele sind leicht und schnell erreichbar. Die Nacht im Bayern Chalet kostet ab 165 Euro pro Person. Die Romantikpauschale für zwei Nächte inklusive einem großen Leistungspaket gibt es ab 428 Euro pro Person.





