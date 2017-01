Mit einem Schritt zum Liebesglück - Schmetterling Marketing Aktion für alle Kooperationsbüros

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Geschwand, 16.01.2016.

Für den Start ins neue Jahr hat sich Europas größte, unabhängige Reisebürokooperation etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zum Valentinstag stellt sie ihren Mitgliedern ein Rundum-Sorglos-Marketing-Paket zur Bewerbung der Gutscheinbox ?99 Reiseträume? zur Verfügung.

Ob romantische Städtereise, verträumte Wellnessoase, Valentinsdinner, malerischer Kurzurlaub, einzigartige Shows & Events oder die luxuriöse Auszeit ? in der Gutscheinbox 99 Reiseträume von Schmetterling ist für jeden etwas dabei. Das Tolle daran: Mit dem Kauf der Gutscheinbox ist der Valentinstraum bereits bezahlt und kann sofort eingelöst werden.

Mit diesem Gutschein können Verliebte wie auch alle anderen Kunden eine von 99 fantastischen Kurzreisen erleben und zu zweit eine oder zwei Übernachtungen inklusive Frühstück in einem Drei- bis Fünf-Sterne-Hotel genießen. Die Reiserücktrittskostenversicherung sowie ausgewählte Inklusiv-Leistungen sind ebenfalls enthalten.

Das Ziel, den Bekanntheitsgrad des gemeinsamen Vertriebsprodukts von aovo Touristik und Schmetterling zu steigern und Zusatzverkäufe im Reisebüro zu ermöglichen, wird durch die Valentinsaktion großflächig unterstützt.

Die Schmetterling Kooperationspartner freuen sich über ein umfassendes, multimediales Werbepaket. Angefangen von E-Mail Signaturen über spezielle Briefbögen, Textvorlagen bis hin zu Facebook- und Internetbannern steht sowohl Schmetterling Reisebüros als auch Partnern von Schmetterling ein bunter Strauß voller Möglichkeiten zur Verfügung. Das Angebot vervollständigen unterschiedlich formatierte Anzeigenvorlagen sowie Poster in den Formaten DIN A3 und DIN A 4, welche in der Zentrale bestellt werden können.

Zusätzlich abgerundet wird das Komplettpaket für die Schmetterling Mitglieder durch eine crossmediale Beschickung der Schmetterling Kommunikationskanäle. Auf der Facebook-Unternehmensseite, in der E-Mail-Kommunikation sowie auf der Webseite www.schmetterling.de wird die Aktion ebenfalls beworben. Hierbei ist es dem Unternehmen sehr wichtig, dass es auf die Schmetterling Reisebüros als Verkaufspunkt für die Gutscheinboxen verweist.

?Mit der Gutscheinbox 99 Reiseträume haben wir bereits im September des vergangenen Jahres unser Angebot um eine exklusive Größe bereichert,? so Anya Müller-Eckert, Geschäftsführerin von Schmetterling. ?Mit unserer Valentinstag- Aktion möchten wir die Endkundenbindung unserer Reisebüros noch weiter stärken und ihnen die Möglichkeit geben, gezielte Zusatzverkäufe zu tätigen. Die Aktion wird bisher sehr gut angenommen und unsere Kooperationsmitglieder sind begeistert. Wir sind sicher, dass wir unseren Partnern auch für zukünftige Events ähnliche Werbepakete anbieten werden. ?

Anya Müller- Eckert

Geschäftsführerin

Die Schmetterling International GmbH & Co. KG ist das größte mittelständische, unabhängige Touristikvertriebs-Unternehmen Deutschlands. Es vereint die gesamte Welt der Touristik unter einem Dach: Zu Schmetterling zählen die größte veranstalterunabhängige Internationale Reisebüro-Kooperation mit mehr als 3.500 Reisebüros in Europa, die Technologiesparte mit dem ersten Fullservice-Technikpaket speziell für Reisebüros in Europa. Abgerundet wird das Angebot durch einen Veranstalter für Gruppenreisen mit der dazugehörigen auf Jugendreisen sowie Klassen- und Abiturfahrten spezialisierten Produktmarke 2,3 butterfly. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1970 von Willi Müller gegründet.

