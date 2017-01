Sind Sie bereit für IE3?

Ein neues Jahr bringt neue Regelungen mit sich. Seit dem 01. Januar 2017 gelten neue Vorschriften hinsichtlich der Energieeffizienzklassen von Elektromotoren. Sie wissen noch nicht genau was sich ändert? Lesen Sie hier die kurze Zusammenfassung.

(firmenpresse) - Der Zeitplan der EU-Verordnung für Elektromotoren hat zum 01. Januar 2017 seine letzte Phase erreicht. Nach Inkrafttreten der Anforderungen an Elektromotoren in 2011 und 2015 folgt nun die letzte Stufe. Ab 1. Januar 2017 gilt: Neu in Verkehr gebrachte Motoren mit einer Nennausgangsleistung von 0,75kW bis 375 kW müssen entweder mindestens die Wirkungsgradklasse IE3 erreichen oder der Wirkungsgradklasse IE2 entsprechen. Werden Motoren mit der Energieeffizienzklasse IE2 in Umlauf gebracht, dürfen die Motoren nur mit einer elektronischen Drehzahlregelung betrieben werden.



Hier eine Übersicht über den Einsatz der unterschiedlichen Energieeffizienzklassen:



IE 1, Wirkungsgrad Standard, Leistung < 0,75 kW



IE 2, Wirkungsgrad Hoch, Leistung ab 01.01.17 0,75 kW - 375 kW mit FU



IE 3, Wirkungsgrad Premium, Leistung ab 01.01.17 0,75 kW - 375 kW





Sollten Sie Fragen zur neuen IE3 Verordnung von Elektromotoren haben helfen wir Ihnen jederzeit gerne weiter.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gemoteg.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die GEMOTEG GmbH & Co. KG ab Lager oder kurzfristig nahezu alle italienischen Getriebe und Getriebemotoren - Elektromotoren, Frequenzumrichter und Antriebssysteme. Unsere Politik ist es, sowohl einzelne Antriebe als auch komplette Antriebssysteme für den Maschinenbau, die Fördertechnik, die Verfahrens und Automatisierungstechnik und viele andere Bereiche der Industrie nach Ihren Anforderungen zu liefern. Mit unserer persönlichen Beratung finden auch Sie die Lösung Ihres Problems. Jahrelange Zusammenarbeit mit zuverlässigen internationalen Lieferanten sichert auch in Zukunft die Weiterentwicklung unserer Produkte auf höchstem Niveau.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GEMOTEG GmbH & Co. KG

Datum: 16.01.2017 - 10:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1444576

Anzahl Zeichen: 1280

Kontakt-Informationen:

Firma: GEMOTEG GmbH & Co. KG



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 146 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung