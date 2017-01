EUserv bietet Server und Online-Speicher als limitierte Winter Edition 2017

(firmenpresse) - Pünktlich zur kalten Jahreszeit präsentiert der Hosting-Provider EUserv Internet seine "Winter Edition 2017". Wie es die Bestandskunden bereits aus den vergangenen Jahren kennen, ergänzen die limitierten Winter Editionen für wenige Wochen das Angebot an dedizierten und virtuellen Servern sowie Online-Speicherplatz in der Cloud.



Dedizierte Server mit performanter Hardware und 30 IP-Adressen



Die dedizierten Rootserver-Modelle der "Winter-Edition 2017" überzeugen mit einer 1 Gbit/s Netzwerkanbindung und sind ausgestattet mit einer leistungsfähigen Intel Xeon CPU, bis zu 64 GB Hauptspeicher (RAM) und wahlweise mit bis zu 2x 500 GB schnellen SSD's oder mit bis zu 2x 3000 GB großen SATA-Festplatten mit Hardware RAID1. Neben je 30 kostenfrei enthaltenen IPv4- und IPv6-Adressen komplettieren 2000 GB Backupspeicher sowie eine 200 Mbit Traffic-Flatrate das Angebot. Bereits ab 45 Euro monatlich und ohne Setupgebühren sind die limitierten Winter-Editionsserver erhältlich.



Inklusiv-Leistungen mit 200 Mbit/s Traffic Flatrate



Alle Server-Angebote der "Winter Edition 2017" enthalten kostenfreie Standardfunktionen wie Remote Reboot, Reinstalls, Reverse DNS, Monitoring und Betriebssystemwechsel. Zudem ermöglicht ein Remote Management den Kunden die Server-Administration per Fernzugriff und mit der ebenfalls enthaltenen vKVM-Option lässt sich der Server mittels SSL-gesicherter VNC-Verbindung auch im Fall von Fehlkonfigurationen administrieren. Dabei erfolgt die Bereitstellung der Services im eigenen Rechenzentrum von EUserv Internet am Standort Jena/Thüringen. Das Datacenter verfügt über eine Außenanbindung von über 350 Gbps, eine mehrfach redundante Stromversorgung und ein hocheffizientes Kühlsystem.



Virtualisierter Server mit 8 GB RAM bereits ab 7,95 Euro monatlich



Der virtuelle Server "Pro XL Winter Edition 2017" basiert auf dem Angebot "vServer Pro XL" und eignet sich mit 8 GB Arbeitsspeicher und 400 GB Festplattenkapazität sowie dem 200 GB FTP-Backupspeicher insbesondere zum Hosting von Webseiten und Onlineshops oder auch als Mailserver. Mit 6 kostenfrei enthaltenen IP-Adressen lässt sich aber auch eine Anwendung als VPN-Gateway realisieren. Bereits ab 7,95 Euro monatlich bekommen mit diesem vServer sowohl private als auch gewerbliche Nutzer volle Rootrechte, eine große Auswahl an Betriebssystemen sowie eine 100Mbit Netzwerkanbindung mit Traffic-Flatrate.





Daten sichern mit der Online-Festplatte "BackupHD 1000 Winter Edition 2017"



Abgerundet wird die "Winter Edition 2017" mit einem attraktiven Cloud-Angebot. Die Onlinefestplatte "BackupHD 1000 Winter Edition 2017" ist mit ihrer einfach redundanten Datenspeicherung die ideale Lösung, um 1.000 GB an Dateien, Fotos, Musik, Videos, Archiven oder sonstigen Daten online zu sichern. Über die verschiedenen Transfer-Protokolle wie verschlüsseltes Rsync, FTP, FTPS/TLS und WebDAV oder über ein grafisches Webfrontend lässt sich jerderzeit komfortabel und sicher auf die Daten zugreifen. Schon ab 7,95 Euro monatlich können Privatkunden mit der Onlinefestplatte "BackupHD 1000 Winter Edition 2017" die eigene Multimedia-Sammlung online speichern oder Backups des heimischen PCs anlegen und Geschäftskunden sorgen mit dem Online-Speicher beispielsweise für eine räumlich getrennte Sicherungskopie der wichtigsten Firmendaten.



Die Angebote der EUserv "Winter Edition 2017" sind gültig bis 21.3.2017 bzw. solange der Vorrat reicht.



Alle Informationen und Angebote der "Winter Edition 2017" unter: www.euserv.com/de/editionen/winter-edition-2017.php







Als Geschäftsbereich der ISPpro Internet KG stellt EUserv einen stark wachsenden Anbieter im Bereich Webhosting, Domainregistrierung und dedizierte Server dar. Die ISPpro Internet KG betreibt eigene Rechenzentren und ein eigenes europäisches Netzwerk. Sie ist Mitglied bei DENIC, eco, RIPE, NIC.AT und RA Italiana. Seit 1998 betreut das Unternehmen weltweit über 65.000 Kunden.



