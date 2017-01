NoSpamProxy unterstützt ICAP und Avira Virenscanner

In der neuesten Version unterstützt NoSpamProxy den Industriestandard ICAP. Kunden können nun zusätzlich die Avira Antivirus-Engine nutzen und so Mail-Security vollständig "Made in Germany" umsetzen.

Mit der Unterstützung von ICAP kann NoSpamProxy nun auch die Avira Antivirus-Engine einbinden.

(firmenpresse) - Paderborn, 16. Januar 2017 - Die Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, gibt bekannt, dass die Version 11.1 von NoSpamProxy nun auch eine ICAP-Schnittstelle bietet. Über das Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) kann NoSpamProxy jetzt weitere Virenscanner-Engines ansprechen und auch eine mehrstufige Malware-Erkennung umsetzen. Durch diese Erweiterung der Erkennungsmöglichkeiten wird der Schutz von Malware noch besser und sicherer.



Zielgruppe für diese Option sind vor allem größere Unternehmen mit Nutzerzahlen im vierstelligen Bereich, die über ICAP zentrale Security- oder Content-Services betreiben und diese auch für die Prüfung von E-Mails mit NoSpamProxy nutzen möchten.



Als erste Kombination von NoSpamProxy mit einem über ICAP angebundenen Virenscanner wurde die Integration mit der Avira Antivirus-Engine intensiv getestet und nun freigegeben. Parallel zur technischen Entwicklung haben Avira und Net at Work einen OEM-Vertrag geschlossen, der es Net at Work erlaubt, Nutzern von NoSpamProxy auch die ICAP-Version von Avira als Option anzubieten. Die neue Option für NoSpamProxy ist ab sofort verfügbar.



Bereits vorhandene Avira Antivirus-Engine-Lizenzen können genutzt werden. Durch diese Mehrfachnutzung der Avira Engine über ICAP können Kosten gesenkt und vorhandene Infrastrukturen noch besser ausgenutzt werden. Da sowohl Avira als auch Net at Work deutsche Hersteller sind, kann mit der Kombination eine vollständige Mail-Security-Infrastruktur "Made in Germany" umgesetzt werden.



Die neue ICAP-Schnittstelle von NoSpamProxy unterstützt den Industriestandard vollständig, so dass damit grundsätzlich auch alle anderen Security-Lösungen angebunden werden können, die über eine ICAP-Schnittstelle ansprechbar sind.



"Avira hat einen hervorragenden Ruf und steht für verlässliche Sicherheitstechnologien. Die Anbindung der Avira Antiviren-Engine über unsere neue ICAP-Schnittstelle war für uns daher nur konsequent", sagt Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work. "Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden durch die OEM-Vereinbarung mit Avira nun auch den leistungsstarken Avira Virenscanner aus Deutschland anbieten können, da sie insbesondere bei der Mail Security das Gütesiegel ?Made in Germany' zum Schutz ihrer Unternehmen schätzen."





"Wir freuen uns, mit Net at Work einen deutschen Hersteller als OEM-Partner zu gewinnen, bei dem ebenfalls Qualität und höchste Sicherheit im Vordergrund stehen", sagt Travis Witteveen, CEO von Avira. "NoSpamProxy ermöglicht durch die ICAP-Schnittstelle den Einsatz unserer State-of-the-Art Antivirus-Engine. Dadurch lässt sich der Schutz vor Schadsoftware auch im Emailverkehr noch einmal deutlich steigern und ein Plus an Sicherheit für NoSpamProxy-Anwender erzielen."



Über Net at Work und NoSpamProxy

Die 1995 gegründete Net at Work GmbH ist Softwarehaus und Systemintegrator mit Sitz in Paderborn. Gründer und Gesellschafter des Unternehmens sind Geschäftsführer Uwe Ulbrich und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Exchange und Skype for Business betreibt.

Als Softwarehaus entwickelt und vermarktet Net at Work mit NoSpamProxy eine integrierte Gateway-Lösung für Secure E-Mail. NoSpamProxy bietet sichere Anti-Malware-/Anti-Spam-Funktionen, eine automatisierte E-Mail-Verschlüsselung sowie einen praxistauglichen Large File Transfer auf einer technischen Plattform. So garantiert der modulare Ansatz von NoSpamProxy eine vertrauliche und rechtssichere E-Mail-Kommunikation. Die Experton Group sieht NoSpamProxy als Product Challenger für E-Mail- und Web-Kollaboration. Zu den mehr als 1.800 Unternehmen, die die Sicherheit ihrer Mail-Kommunikation NoSpamProxy anvertrauen, gehören u. a. DaimlerBKK, Deutscher Ärzte-Verlag, Hochland, Komatsu Mining, das Kommunale RZ Minden-Ravensberg/Lippe und SwissLife. Weitere Informationen zur E-Mail Security Suite NoSpamProxy finden Sie unter http://www.nospamproxy.de.



Im Servicegeschäft bietet Net at Work ein breites Lösungsportfolio rund um die IT-gestützte Kommunikation und die Zusammenarbeit im Unternehmen mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Portfolio von Microsoft. Als Microsoft Gold Partner für Messaging, Communications, Collaboration and Content, Cloud Productivity und Application Development gehört Net at Work zu den wichtigsten Systemintegratoren für Microsoft Exchange, SharePoint und Skype for Business. Das erfahrene Team von langjährigen IT-Experten verfügt über umfassendes Know-how bei der Umsetzung individueller Kundenanforderungen und berücksichtigt bei Projekten neben der Skalierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit der Lösung auch die Einhaltung der definierten Zeit- und Budgetziele. Kunden finden somit bei allen Fragen kompetente Ansprechpartner, die ihnen helfen, modernste Technologien effizient und nahtlos in bewährte Geschäftsprozesse zu integrieren. Zu den Kunden im Servicegeschäft gehören u. a. Goldbeck, Miele, die Spiegel Gruppe, die Universität Duisburg-Essen sowie Wincor Nixdorf.

Weitere Informationen zum Unternehmen Net at Work und dem Serviceangebot finden Sie unter http://www.netatwork.de.



Net at Work GmbH

