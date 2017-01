Michael Soiron wird neues Mitglied der Geschäftsleitung

IT-On.NET stärkt den Bereich Finanzen & Controlling

(firmenpresse) - Düsseldorf, 16. Januar 2017 – Michael Soiron (52) ist seit dem 1. Januar 2017 neues Mitglied der IT-On.NET-Geschäftsleitung. Neben Karsten Agten (Gründer, Vertrieb & Marketing), Manfred Haussmann (IT-Projekte, Security, Datacenter) und Jürgen Gut (Managed Services) zeichnet er als Kaufmännischer Leiter für alle drei operativen Gesellschaften der IT-On.NET-Unternehmensgruppe verantwortlich. „Mit seiner Finanzexpertise und seinem IT-Background wird Michael Soiron sicherlich zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens beitragen“, sagt Agten. „Wir wollen uns im Markt noch deutlicher als ‚IT-Leiter unserer Kunden‘ und professioneller Managed Service Provider positionieren.“ Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf IT-Infrastruktur, IT-Security, Internet und IT-Service.



Gemeinsam mit den beiden Tochtergesellschaften – der IT-On.NET Süd GmbH im baden-württembergischen Hüfingen sowie der concept4net GmbH am Hauptsitz in Düsseldorf – betreut die IT-On.NET-Unternehmensgruppe derzeit mit rund 60 Mitarbeitern etwa 750 Kunden bundesweit. Dabei berät das Unternehmen auch zu modernen IT-Technologien wie Cloud, IoT sowie Industrie 4.0 und hilft Unternehmen, diese in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.



„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei IT-On.NET“, so Soiron. „Aus Kundenperspektive bin ich mit dem Unternehmen schon seit Jahren vertraut und weiß um seine Stärken.“ Der Diplom-Kaufmann war seit 2008 kaufmännischer Leiter und Geschäftsleitungsmitglied der Dermalogica GmbH in Düsseldorf, die seit 2014 von der IT-On.NET GmbH Technik-Support erhält. Zuvor bekleidete Soiron ähnliche Positionen in Unternehmen der Pharma-, Finanzdienstleistungs- und IT-Branche.

Bildmaterial im Anhang.



Terminhinweis: Am 19. Januar lädt IT-On.NET zum traditionellen Neujahrsempfang am Hauptsitz in Düsseldorf. Neben spannenden News zu IT-On.NET und der un-/sicheren IT-Welt – mit dem Fokus auf Save the Date(n) – gibt es wertvolle und amüsante Ernährungs- und Bewegungstipps vom Keynote Speaker Patric Heizmann. Nähere Infos finden Sie auf der Website.









Die IT-On.NET GmbH (www.it-on.net) mit Hauptsitz in Düsseldorf bietet ein umfassendes Angebot an modernen IT-Dienstleistungen für den deutschen Mittelstand. Als Experte für das Outsourcing sicherheitsrelevanter und hochverfügbarer IT-Lösungen übernimmt das Unternehmen die gesamte EDV oder einzelne IT-Teilbereiche seiner Kunden, angefangen von der Beratung über die Implementierung bis hin zur permanenten Betreuung. Darüber hinaus konzipiert und realisiert IT-On.NET Internet-Anwendungen und entwickelt dynamische und datenbankbasierte Systeme, um Unternehmen und Produkte optimal im Internet zu präsentieren. Das 2003 von Karsten Agten gegründete Unternehmen beschäftigt aktuell 60 Mitarbeiter. Seit 2006 gehört das im baden-württembergischen Hüfingen ansässige Tochterunternehmen IT-On.NET Süd, deren Mitgründer und Gesellschafter Jürgen Gut ist, zur Unternehmensgruppe. Seit 2016 ist auch das Willicher Systemhaus concept4net GmbH Mitglied der Gruppe. Geschäftsführer und Gesellschafter ist neben Karsten Agten der Unternehmensgründer Uwe Stephani. Zu den derzeit etwa 750 Kunden der Unternehmensgruppe zählen branchenübergreifend kleine und mittlere Unternehmen, die hohe Ansprüche an die Sicherheit und Verfügbarkeit ihrer IT stellen, sich selbst aber auf ihre Kernkompetenz konzentrieren wollen.

IT-On.NET

