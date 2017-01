"Organspende - zwischen Tod und Hoffnung" (FOTO)

SWR Doku über Menschen, die auf ein Organ warten, über

Organspender und den Umgang mit hirntoten Patienten / "Die Story im

Ersten" am Montag, 23. Januar 2017, 22:45 Uhr



Regelmäßig erinnert die Krankenkasse daran, einen

Organspendeausweis auszufüllen. Doch viele drücken sich vor dieser

Entscheidung. Nicht zuletzt, weil sie durch die Skandale um die

Organverteilung und die Problematik der Hirntoddiagnostik

verunsichert sind. Der SWR Film von Patrick Hünerfeld will eine

Grundlage für eine informierte Entscheidung schaffen. Diese "Story im

Ersten" zeigt erstmals alle Seiten der Organspende in einem Film: Von

der Einlieferung eines Sterbenden ins Krankenhaus über

Hirntoddiagnostik und Entnahme der Organe bis zum Umgang mit dem

Leichnam. Auf der anderen Seite vom verzweifelten Warten auf ein

lebensrettendes Organ über die riskante Transplantation bis zum Leben

mit dem neuen Organ. "Organspende - zwischen Tod und Hoffnung", zu

sehen am Montag, 23. Januar 2017, ab 22:45 Uhr als "Die Story im

Ersten".



Was Organspende für die Betroffenen bedeutet Mit seinen

Kamerateams begleitete Autor Patrick Hünerfeld über viele Wochen

sowohl Menschen, die auf ein Organ warten, als auch Menschen, die am

Ende ihre Organe spenden - oder auch nicht, weil sie die notwendigen

Kriterien nicht erfüllen oder sich ganz bewusst dagegen entschieden

haben. Die Dokumentation zeigt einfühlsam die Schicksale der

betroffenen Menschen. Als Zuschauer erlebt man unmittelbar mit, was

Organspende für einen selbst, als möglichen Spender oder auch als

betroffenen Angehörigen bedeutet. Welche Voraussetzungen müssen

erfüllt sein? Wie läuft alles konkret ab? Wie mit hirntoten Patienten

umgegangen wird Der Film zeigt und erklärt, wie mit möglicherweise

hirntoten Patienten umgegangen wird, wie die Angehörigen betreut

werden und wie eine Hirntoddiagnostik durchgeführt und dabei



sichergestellt wird, dass der Patient wirklich tot ist. Denn das ist

eine Frage, die viele beschäftigt: Wie lebendig oder tot ist der

Spender, wenn er beatmet und mit schlagendem Herz in den

Operationssaal zur Organentnahme kommt? Was machen die Ärzte bei der

Organentnahme und was bedeutet das für den Leichnam und die

Möglichkeit sich vom Verstorbenen zu verabschieden? Bilder, die es so

im Fernsehen noch nie zu sehen gab Geschichten über glücklich

Transplantierte, die ein neues Organ bekommen haben, gibt es viele.

Das Besondere an diesem Film: Er zeigt auch die Seite des Spenders

ausführlich und in Bildern, die es so noch nie im Fernsehen zu sehen

gab. Eine eindringliche Fernsehdokumentation, die den Zuschauern eine

neue Basis für ihre Entscheidung gibt, ob sie auf dem

Organspende-Ausweis "ja" oder "nein" ankreuzen sollen. Gedreht wurde

hauptsächlich an der Uniklinik Freiburg. Pressefotos unter

www.ARD-foto.de Akkreditierte Journalisten können den Film vorab

sehen unter www.presse.daserste.de und im SWR Presseportal unter

www.presseportal.SWR.de Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel.: 07221 929

23273, bruno.geiler(at)SWR.de



