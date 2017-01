GKV-SVSG legt Selbstverwaltung in Fesseln / Stellungnahme der KZBV unverändert kritisch

(ots) - Anlässlich der heutigen Anhörung im Deutschen

Bundestag zum sogenannten GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz

(GKV-SVSG) äußert sich die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung

(KZBV) in ihrer aktuellen Stellungnahme unverändert kritisch:



"Auch wenn einige ursprünglich vorgesehenen Regelungen und

Repressalien mittlerweile nicht weiter verfolgt werden, lehnen wir

auch den derzeitigen Entwurf nach wie vor klar ab. Die

Grundkonzeption einer Kontroll- und Bevormundungsobrigkeit bleibt

schließlich bestehen - unabhängig davon, dass der Hinwendung zu einer

formalen Fachaufsicht zwischenzeitlich eine Absage erteilt wurde.

Auch die verbleibenden Maßnahmen würden die

Selbstverwaltungskörperschaften erheblich schwächen und für ein

funktionierendes Gesundheitswesen notwendige Entscheidungsprozesse

lähmen. Damit wir unsere gesetzlichen Aufgaben aber erfüllen können,

benötigen wir den dafür unverzichtbaren Handlungs- und

Gestaltungsspielraum", sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des

Vorstandes der KZBV.



Besonders kritisch sieht die KZBV nach wie vor



- die Pflicht zur namentlichen Abstimmung in der

Vertreterversammlung, durch die sachwidrig in die freie Ausübung des

Mandats der Mitglieder eingegriffen und damit gegen demokratische

Grundsätze verstoßen wird,



- die haushaltsrechtlichen Vorgaben, welche die Haushaltsautonomie

als wesentlichen Bestandteil der Selbstverwaltungshoheit aushöhlen

und die Finanzplanung erheblich erschweren würde, sowie



- den möglichen Einsatz eines so genannten "Entsandten für

besondere Angelegenheiten", der unter bestimmten Voraussetzungen die

Körperschaften von innen heraus lenken kann.



Die KZBV appelliert mit Nachdruck an den Gesetzgeber, den

Gesetzentwurf vollständig zurückzuziehen. Das GKV-SVSG richtet weit

mehr Schaden an, als dass es nutzt. Zumindest aber sollten die



geplanten Regelungen deutlich praxistauglicher ausgestaltet werden.

Nur dadurch würde verhindert, dass durch eine Verschärfung

aufsichtsrechtlicher Kompetenzen die bislang bewährte Statik der

gesamten Selbstverwaltung und das vertrauensvolle Arbeitsverhältnis

mit der Aufsicht ohne Not beeinträchtigt werden.



Die aktuelle Stellungnahme der Vertragszahnärzteschaft zum

GKV-SVSG kann auf der Website der KZBV abgerufen werden.







