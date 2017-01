Kiefer: Versandhandel kann Flächendeckung durch wohnortnahe Apotheken nicht ersetzen

(ots) - "Die Infrastruktur der Apotheken ist -

im Gegensatz zum individuell benötigten Arzneimittel - ein

öffentliches Gut. Niemand kann von der Nutzung öffentlicher Güter

ausgegrenzt werden", sagte Dr. Andreas Kiefer, Präsident der

Bundesapothekerkammer, gestern bei der Eröffnung des internationalen

Fortbildungskongress pharmacon. "Jeder, der am Sonntagmittag eine

(Notdienst-)Apotheke braucht, findet eine in seiner Nähe und kann sie

aufsuchen. Notdienst und viele andere Gemeinwohlpflichten grenzen

wohnortnahe Apotheken von ausländischen Versendern ab. Einzelne

Menschen bezahlen für die Bereitstellung öffentlicher Güter nicht.

Deshalb regelt der Staat die Finanzierung der Gemeinwohlpflichten der

öffentlichen Apotheken mit Hilfe der Arzneimittelpreisverordnung und

sichert so gleichzeitig die flächendeckende Arzneimittelversorgung.

Das ist gut und richtig so - aber diese Infrastruktur ist nach der

Aufhebung der Preisbindung für ausländische Versender massiv

gefährdet. Daher muss die Politik hier eingreifen, denn Versand kann

Flächendeckung nicht ersetzen."



Kiefer: "Was hat es mit Digitalisierung zu tun, wenn ein Patient

sein ärztliches Rezept per Post verschickt und dafür einige Tage

später ein Paket erhält? Es ist Augenwischerei, Versandapotheken mit

Digitalisierung gleichzusetzen. Kein Patient soll auf eine

persönliche Beratung durch die wohnortnahen Apotheken verzichten

müssen, inklusive Medikationsanalyse und -management."



Kiefer weiter: "Die Apotheken sind schon heute gut digital

ausgestattet. Dank unserer hohen Innovationskraft werden wir weiter

an der Spitze der Digitalisierung im qualitätsorientierten

Arzneimittelversorgungssystem stehen." Als 'Goldstandard' einer

erfolgreichen digitalen Vernetzung zwischen Apotheken und Arztpraxen

nannte Kiefer das Projekt ARMIN (Arzneimittelinitiative

Sachsen-Thüringen).





