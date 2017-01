Mit einem milden Fadenlifting zu einem natürlichen Ergebnis

(firmenpresse) - Handewitt, 16. Januar 2017. Im Laufe des Lebens nimmt die Kollagenproduktion kontinuierlich ab. Der Verlust an Spannkraft wird durch die Erschlaffung des Gewebes speziell im Gesicht sichtbar. Und auch in anderen Körperbereichen lässt die innere Stützstruktur nach.

Ein neues, nichtoperatives Verfahren kräftigt hier nachhaltig die Haut von innen. Beim sogenannten Fadenlifting werden in einem minimalinvasiven Verfahren, im Gegensatz zum operativen Facelift, abbaubare Fäden mit Nadeln unter die Haut eingebracht. Diese Fäden dienen zum einen der Gewebeunterstützung und rufen zum anderen in der Haut eine Biostimulation hervor, regen also das Wachstum neuer Zellen an. Diese Kombination ergibt einen deutlichen Liftingeffekt. Die Fäden bestehen aus Polydioxanone (PDO), einem Material, welches schon seit langer Zeit in der Gefäß- und Herzchirurgie angewendet wird und werden in 18 Monaten und mehr abgebaut. Das Lifting-Ergebnis ist aber länger sichtbar, da im Bereich der Fäden neue Kollagenfasern gebildet werden.

Behandlungsmöglichkeiten:

Stirn, Absenkung der Augenbrauen, Augenfalten, Erschlaffung der Kinn-/Wangenkontur, Hängebäckchen, Nasolabialfalten, Oberlippenfalten, Halsfalten, Nackenfalten, Oberkörper, Dekollete, Oberarme, Gesäß, Oberschenkel, Waden.

Die Vorteile eines Fadenliftings:

Das Ergebnis ist sofort sichtbar

Lediglich lokale Anästhesie

Keine Ausfallzeiten

Lang anhaltende Wirkung

Wiederholbar

Einsatzmöglichkeiten:

Als alleinige Behandlung

Als Kombination mit anderen ästhetischen Behandlungen

Als Vorstufe zu umfangreicheren Behandlungen

Der Patient sollte seinem Arzt vertrauen. In einem kostenlosen und persönlichen Beratungsgespräch vorab sollten die Behandlungsmöglichkeiten und erzielbaren Erfolge, die Risiken und auch die Kosten besprochen und festgelegt werden.

Das Ärzte- und Behandlungsteam der KOSMIG GmbH bietet interessierten Kunden eine breite Palette an medizinischen und kosmetischen Behandlungsmöglichkeiten im KOSMIG-Gesundheitszentrum in Handewitt, nahe der beliebten Ferieninsel Sylt an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Im KOSMIG-Gesundheitszentrum vereinen sich medizinische und ästhetische Therapiemöglichkeiten aus Allgemein- und Vorsorgemedizin, kosmetischer Medizin, Osteopathie, Chiropraktik, Physiotherapie, Psychotherapie (HPG), Lerntherapie und Musikpädagogik.



Informationen unter www.kosmig.de und www.kosmig-gesundheitszentrum.de.

KOSMIG GmbH

Kommentare zur Pressemitteilung