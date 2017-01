Flächendeckendes Distributionsnetz – Fakir holt Frank Soltwedel als neuen Key-Account-Manager an Bord

Vaihingen, Januar 2017 – Strategische Neubesetzung beim Haushaltsgerätehersteller Fakir: Das Unternehmen mit Sitz in Vaihingen konnte den erfahrenen Branchenexperten Frank Soltwedel als neuen Key-Account-Manager für sich gewinnen. Der Vertriebsprofi wirft ab Februar 2017 seine über 20-jährige Erfahrung in der Haushaltsgerätebranche für Fakir in die Waagschale. Sein Ziel: das Vertriebsnetzwerk in Deutschland flächendeckend auszubauen. Er berichtet direkt an den Business Development Manager Scott Taylor. „Wir freuen uns, mit Frank Soltwedel einen echten Spezialisten im Bereich Haushaltsgeräte und Vertrieb für uns gewinnen zu können. Mit unseren Produkten machen wir seit Jahren den feinen Unterschied. Daher ist Frank Soltwedel mit seinem tiefen Marktverständnis genau der Richtige für uns, um die strategische Positionierung von Fakir als Experte mit langjähriger Historie und Know-how zu stärken und auszubauen“, erklärt Scott Taylor.

(FOTO: Fakir Hausgeräte GmbH) Das Logo der Fakir Hausgeräte GmbH

(firmenpresse) - Frank Soltwedel ist seit Jahren im Bereich der weißen Ware aktiv und war zuletzt in der deutschen „Haier“-Niederlassung als Key-Account-Manager White Goods für den Fachhandel verantwortlich. Hier stellte er seine Fähigkeiten in Aus- und Aufbau sowie Steuerung regionaler Kundengruppen unter Beweis. Zudem wartet der Branchenprofi mit jahrelanger Erfahrung im Vertrieb und Markenentwicklung auf – unter anderem für namhafte Hersteller wie die De’Longhi Gruppe, Candy Hoover und Bauknecht Hausgeräte.



Distributionskraft und -netzwerk von Fakir konsequent stärken

Frank Soltwedel will sein umfangreiches Vertriebswissen unter anderem zur strategischen Weiterentwicklung der Partnerkooperationen und des Fachhandels nutzen: „Fakir bietet mit seinem Portfolio ein großes Potenzial, das ich für eine noch bessere Marktdurchdringung nutzen werde. Es hat schließlich einen Grund, warum Fakir unter anderem als ‚Most Innovative Brand’ ausgezeichnet wurde. Diesen technologischen Vorsprung, den Fakir kontinuierlich unter Beweis stellt, gilt es für die Pflege bestehender Händlerbeziehungen und für den Ausbau des Vertriebsnetzes konsequent zu nutzen. Ich freue mich auf diese Herausforderungen und bin sicher, dass es eine erfolgreiche Zeit für uns werden wird.“





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Fakir Hausgeräte GmbH

Die Fakir Hausgeräte GmbH, 1933 von Wilhelm Kicherer gegründet, gehört seit mehr als 80 Jahren zu den führenden Anbietern von Haushaltsgeräten (Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, Heizgeräte, Ventilation und Klimageräte, Dampfreiniger) in Deutschland. Mit der Konzentration auf deutsche Qualitätsarbeit – „Quality from Germany“ – produziert und entwickelt Fakir am Entwicklungs- und Herstellungsort Vaihingen an der Enz qualitativ hochwertige Haushaltsprodukte. Das Unternehmen nilco Reinigungsmaschinen GmbH, 1961 an die GmbH angegliedert, übernimmt die Abdeckung der Sparte gewerbliche Reinigungsmaschinen. Fakir verfügt in Deutschland über ein flächendeckendes Netz nationaler Handelsvertretungen sowie über 80 autorisierte Werkstätten. 60 Vertretungen weltweit garantieren eine umfassende Kundenbetreuung.

Kommentare zur Pressemitteilung