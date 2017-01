Eislinger Tor: Repräsentativer Gebäudekomplex

(firmenpresse) - Am Ortseingang von Eislingen im Landkreis Göppingen entstand 2016 ein außergewöhnliches Gebäudeensemble: das Eislinger Tor. Investor Filippo Salvia verwirklichte seine Idee eines Hotels, eines Restaurants und eines Businesscenters, das er mit seinem eigenen Unternehmen Salvia Elektrotechnik bezog.



Filippo Salvia hatte das Grundstück erworben, weil sein ursprüngliches Firmengebäude in der danebenliegenden Straße zu klein wurde. Ziel war es, dem Gelände das Optimum abzugewinnen. In nur 10 Monaten Bauzeit ist das dreigeschossige, 3.000 qm umfassende Gebäude in Stahlbeton-Skelettbauweise entstanden. Schmale, raumhohe Fenster lockern die mit Muschelkalk verkleidete Fassade auf. Architekt Frank Rögner aus Weinstadt sorgte beim zweiflügligen Gebäudekomplex für eine klare und geradlinige Architektur, verwendet wurden hochwertige Materialien und modernste Gebäudetechnik.



Das Hotel Eislinger Tor bietet mit 31 Zimmern Komfort für jeden: vom Einzelzimmer über Comfort und Premium bis hin zur Suite. Für Geschäftsreisende ist ein Einzelzimmer geschickt, für Paare wie auch Familien bietet sich die elegante Suite an: Ein getrennter Wohn- und Schlafbereich sowie eine vierte Schlafmöglichkeit sind für Urlauber ideal. Ergänzt wird diese Ausstattung mit einer Essgruppe und vier Sitzmöglichkeiten.



Das Hotel verfügt über sechs Tagungsräume für bis zu 120 Personen. Für Tagungen, Schulungen, Seminare oder Produkt-Präsentationen findet man immer einen passenden Raum. Alle können durch mobile Wände miteinander verbunden werden und bieten somit ein variables Platzangebot. Moderne Tagungstechnik ist genauso selbstverständlich wie die individuelle Bestuhlung.



Im gesamten Hotel fiel die Entscheidung auf das Schalterprogramm Gira E2. Das streng reduzierte Design dieser Schalterlinie passt hervorragend zur Innenarchitektur. Eingesetzt wurde diese Serie auch im Restaurant Sandy’s No 1, genannt nach Sandy Marcak, der das Restaurant, eine Bar und eine Lounge betreibt. Aber nicht nur das: In der warmen Jahreszeit können Urlauber, Geschäftsreisende wie auch Einheimische im gemütlichen Biergarten entspannen.





Bei der Planung wurde viel Wert gelegt auf die Beleuchtung und Steuerungstechnik. In den unterschiedlichen Räumen entsteht somit ein Lichtmilieu, das flexibel auf die Tageslichtsituation und die Wünsche des Nutzers eingehen kann. Je nach Jahres- oder Tageszeit verändert sich die Stimmung in der Lobby mit einem besonderen, spielerischen Lichtobjekt. Das Lichtambiente im Restaurant verändert sich über den Tag von angenehm hell bis romantisch am Abend.



Weitere Informationen zur Referenz finden Interessierte unter: https://www.gira.de/service/referenzen.html?a2r=197



Am Standort Radevormwald produziert Gira Schalter und Steckdosen, aber auch Systemkomponenten für die intelligente Gebäudetechnik, beispielsweise Geräte für das KNX System. Über die Gira Designplattformen wachsen immer neue Technologien mit der Elektroinstallation zusammen und werden zu Bestandteilen der Gira Schalterprogramme. Dazu gehören Kommunikationsanschlüsse und ein Unterputz-Radio ebenso wie das Türkommunikations-System von Gira und das Gira Rufsystem 834 Plus für Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen oder öffentliche WC-Anlagen. Die Produktpalette von Gira umfasst darüber hinaus Alarmsysteme, Energie- und Lichtsäulen für die Außeninstallation. Heute beschäftigt Gira rund 1.000 Mitarbeiter.



