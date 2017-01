Professionelle Lichtmessungen - preiswert&schnell

Asmetec erstellen als Dienstleistung alleüblichen photometrischen und elektrischen Daten incl. IES-Daten

(PresseBox) - Asmetec verfügt über eine eigene professionelle Lichtmesstechnik mit 2 Ulbrichtkugeln, einem großen Goniophotometer und einem eingemessenen IES-Schwarzraum mit 8 m Messlänge.



Es werden alle üblichen photometrischen und elektrischen Daten, incl. IES-Daten zur Verarbeitung in z.B. DIALUX erstellt.

Mit dem Spektrometer und den Ulbrichtkugeln werden Farbtemperatur, Farbwiedergabe, weitere Chroma-Parameter, Rendering Indizes, Photo-Parameter wie Lichtstrom, Effizienz - auch in plm (pupil lumen) usw. für Leuchtmittel gemessen.

Des Weiteren können auch die elektrotechnischen Werte wie Leistungsaufnahme, Leistungsfaktor, Spannung, Strom, Testspannung uvm. ermittelt werden.

Mit dem LISN-EMI-Testplatz werden die von Leuchten und Leuchtmitteln ausgesandten elektromagnetischen Störungen gemessen.

Im Goniophotometer / Farb-Goniophotometer werden Lichtverteilungskurven von Leuchten, Deckenleuchten, Downlights, Flutern, Straßenleuchten, Hallenleuchten usw. ermittelt, die zur Lichtberechnung in Programmen wie Dialux, Relux und anderen importiert werden können.

Neben diesen Lichtkurven werden Daten wie Lichtwinkel, UGR, Lichtstrom, Effizienz, Helligkeit in bestimmten Abständen zur Lichtquelle, beleuchtete Fläche und vieles mehr ermittelt. Optional kann auch die Farbkurve und deren Verläufe gemessen werden.

Weitere Informationen unter:

http://www.asmetec-shop.de/Lichtmesstechnik/





Dies ist eine Pressemitteilung von

ASMETEC GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 10:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1444611

Anzahl Zeichen: 1704

Kontakt-Informationen:

Firma: ASMETEC GmbH

Stadt: Kirchheimbolanden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 9 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung