FIBAA unter neuer Führung

(ots) - Am 1. Januar 2017 hat die gebürtige Münchnerin Frau

Professorin Dr. Kerstin Fink die Geschäftsführung der FIBAA

(Foundation for International Business Administration Accreditation)

übernommen und löst damit Herrn Dr. Birger Hendriks ab. Mit der

mehrfach ausgezeichneten Wirtschaftsinformatikerin gewinnt die FIBAA

eine sowohl in Forschung und Lehre als auch im Hochschulmanagement

ausgewiesene Persönlichkeit. Frau Professorin Fink hatte zahlreiche

Funktionen inne, unter anderem die Mitgliedschaft im österreichischen

Fachhochschulrat, Studiendekanin sowie Rektorin. Sie ist mit

Qualitätssicherungs- und Akkreditierungsverfahren in ganz Europa

bestens vertraut und vernetzt. Sowohl als Hochschulverantwortliche

als auch als Gutachterin hat sie zahlreiche internationale

institutionelle Verfahren und Programmakkreditierungen begleitet.



In Zeiten zunehmender Bedeutung von Qualitätssicherung und

Akkreditierung ist für die FIBAA eine derart kompetente

Persönlichkeit ausgesprochen wichtig. Dabei geht es nicht nur um die

Reputation von Bildungsinstitutionen, sondern ebenso um die

Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Absolventen.



Die von schweizerischen, österreichischen und deutschen

Spitzenverbänden gegründete Stiftung zur Sicherung von Transparenz

und Qualität im Bildungsbereich setzt sich für internationale

Vergleichbarkeit sowie für die europäischen Standards und Guidelines

(ESG) ein und wirkt in zahlreichen internationalen Gremien mit. Das

Leistungsspektrum der FIBAA ist sehr breit angelegt und umfasst neben

der Programmakkreditierung die institutionellen Verfahren, die

Zertifizierung von Weiterbildungsangeboten und auch die Beratung von

Hochschulen zur Förderung von Praxisbezügen und Berufsfähigkeiten.



Die FIBAA möchte auch in Zukunft ihrem guten internationalen Ruf

gerecht werden und ihre Ziele konsequent und nachhaltig verfolgen.



Nicht zuletzt im Interesse der Wirtschaft und durch das Engagement

der Wirtschaftsverbände dürfte die FIBAA auch für die Zukunft

hervorragend aufgestellt sein und die ambitiös gesteckten Ziele

erreichen.



Seitens der FIBAA freuen wir uns auf eine erfolgreiche

Zusammenarbeit mit Frau Professorin Fink. Wir wünschen ihr und uns

viel Erfolg.



Für den Stiftungsrat



Prof. Dr. Gerhard Riemer



Ehemals Leiter des Bereiches Bildung, Innovation und Forschung der

Vereinigung der Österreichischen Industrie







