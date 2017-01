Nichts als klare Linien: Dieser Ofen hat Charakter

(firmenpresse) - Das eigene Zuhause ist Ort der Erholung und gibt Raum für wertvolle Zeit mit Familie und Freunden. Dabei spielt das Ambiente für den Wohlfühlfaktor eine entscheidende Rolle. Die einen lieben es bunt und verspielt, andere puristisch und gradlinig. Für einen Lifestyle ohne Schnickschnack gibt es jetzt einen Kaminofen, der durch pointierten Kubismus einen ganz besonderen Akzent im Wohnraum setzt: Der SANTOS von CERA Design.

Das Design des Ofens ist von klaren Formen und Linien geprägt. Die Oberfläche ist in elegantem Schwarz gehalten. Der formschöne Holzgriff fügt sich dezent in die Optik ein. All die Zurückhaltung des Designs dient nur einem Effekt: Dem Feuer einen exklusiven Rahmen zu geben. Und das schafft der SANTOS gleich dreifach. Neben der großzügigen Frontscheibe verfügt er über zwei weitere Sichtscheiben an den Seiten und ermöglicht so den Blick aufs Feuer aus verschiedenen Perspektiven.

Einen einmaligen Blick bietet die praktische Seitenbank, die optional montiert werden kann. Diese schließt direkt an den Ofen an und ist mit einer massiven Sitzfläche aus Holz und der sanften Wärme besonders einladend. Zudem können in dem integrierten Fach die Holzscheite sogar besonders dekorativ gelagert werden. Damit ist das Brennmaterial zum Entfachen des Feuers stets nur einen Handgriff entfernt.

Der Brennraum des SANTOS ist mit modernster Feuerungs- und Heiztechnik ausgestattet. Die Doppelglas-Isolierung sorgt für eine hohe und somit umweltgerechte Verbrennungstemperatur. Gleichzeitig gewährleistet das schnelle Anheizen eine vollständige Verbrennung der Holzscheite. Der Schadstoffausstoß wird dadurch maximal reduziert. Der Ofen erreicht einen Wirkungsgrad von rund 80 Prozent und ist auch für Passiv- und KfW-Effizienzhäuser optimal geeignet.

"In der über 20-jährigen Unternehmensgeschichte haben wir die Welt im Wandel erlebt. Unser Alltag ist schnell, hektisch und kurzlebig geworden. Umso mehr sehnen wir uns nach Momenten der Ruhe, nach Beständigkeit, Zuflucht und Wärme."



Von Beginn an hat CERA Design es sich daher zur Aufgabe gemacht, Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Die effiziente Nutzung des Feuers als faszinierendes Element ist hierbei Mittelpunkt unserer Bemühungen - im Sinne menschlicher Bedürfnisse und stets im Einklang mit unserer Umwelt.



So bietet CERA Design Öfen auf neuestem Entwicklungsstand, die sich durch Qualität, Nachhaltigkeit und edles Design auszeichnen - Werte, die wir seit jeher pflegen. Individuelle Beratung gehört bei CERA Design selbstverständlich dazu.

