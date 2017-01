Tiefer Winter im romantischen Chiemgau

(firmenpresse) - Reit im Winkl im Winter – das ist Wintergenuss auf gut bayerisch. Das Berg- und Skidorf gilt als besonders schneesicher und schneereich. Traumhafte Skihänge, ein großes Loipennetz zum Langlaufen und Deutschlands erster Premiumwinterwanderweg warten in dem winterlichen Dorf auf aktive Gäste. Reit im Winkl in Zahlen: 44 Pistenkilometer, 17 Liftanlagen, 150 Kilometer Loipen, 40 Kilometer Winterwanderwege, zwei Höhenwintersportgebiete bis auf 1.900 Meter. Das Skigebiet Winklmoosalm-Steinplatte ist nur zehn Minuten entfernt. Skifahrer, die im Gästehaus Hellwig wohnen, kommen bequem mit dem kostenlosen Shuttlebus direkt aber ihrer Unterkunft auf die Piste. Das Gästehaus Hellwig und das Restaurant „Zum Kuhstall“ in Reit im Winkl genießen – nicht nur bei Volksmusikliebhabern – Kultstatus. Schließlich war der Volksmusikstar Maria Hellwig dort zu Hause. Heute verwöhnt Hellwigs Musikkollege und Freund Thomas Berger an diesem besonderen Platz die Gäste. Das charmante Urlaubszuhause liegt idyllisch am Ortsrand in sonniger Südhanglage und verfügt über eine kleine, hauseigene Wellnessoase. Die Zimmer sind hell und freundlich. Die Balkone und Terrassen bieten einen herrlichen Blick auf das einzigartige Bergpanorama. Mit einem großzügigen Frühstücksbuffet starten Urlauber in den Tag. Zum Mittag- oder Abendessen kommt man im urigen Ambiente des Restaurants „Zum Kuhstall“ zusammen, wo sich Feinschmecker auf typische bayerische Gerichte freuen können. Für den Winterausklang gilt ab sofort: Vier Nächte inklusive Halbpension ab 248 Euro pro Person – und das bei besten Schneeverhältnissen.



