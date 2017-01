Hoshin Kanri: Seminar „Strategieumsetzung mit Hoshin Kanri“

Die Strategieumsetzungsberaterin Dr. Daniela Kudernatsch erläutert in dem Seminar, wie die Strategieumsetzung mit Hoshin Kanri funktioniert.

(firmenpresse) - Ein offenes, zweitägiges Seminar zum Thema „Hoshin Kanri – Policy Deployment: der effektive Strategieumsetzungsprozess“ veranstaltet die Strategieumsetzungsberaterin Dr. Daniela Kudernatsch am 30./31. März 2017 in Kooperation mit den Liker Lean Advisors (USA) in Augsburg. Dort erläutert die Beraterin, die auch das Buch „Hoshin Kanri – Unternehmensweite Strategieumsetzung mit Lean-Management-Tools“ schrieb, den teilnehmenden Managern, wie sie mit Hoshin Kanri ihr Unternehmen so an vorab definierten „Durchbruchzielen“ ausrichten können, dass die Strategieumsetzung gelingt. Per Internet live zum Seminar zugeschaltet wird Jeffrey K. Liker, Autor mehrerer Bestseller über das Toyota Managementsystem. Er schildert den Teilnehmern, wie Toyota Hoshin Kanri zur Strategieplanung und -umsetzung nutzt.



In dem Seminar erläutert die Managementberaterin Dr. Daniela Kudernatsch, die mit ihrer Unternehmensberatung mehr als 100 Strategieumsetzungsprojekte in Unternehmen weltweit begleitete, den Teilnehmer die Vorzüge von Hoshin Kanri, das im deutschsprachigen Raum auch als Policy Deployment bezeichnet wird. Sie bestehen unter anderem darin, dass in der gesamten Organisation ein Dialog bezüglich der Abstimmung der Zielvorgaben zwischen den Führungskräften angeregt wird – vertikal und cross-funktional. Außerdem erhalten die Beteiligten handfeste Werkzeuge und bewährte Methoden zur Strategieumsetzung.



Am ersten Seminartag, der unter der Überschrift „Der Planungsprozess von Hoshin Kanri (Policy Deployment)“ steht, erläutert die Beraterin den Teilnehmern unter anderem die Wurzeln und Maximen von Hoshin Kanri. Eine Maxime lautet: Konzentration auf wenige anspruchsvolle Ziele (die sogenannten „Breakthroughs“), die durch das normale Tagesgeschäft nicht eingelöst werden und einen bedeutsamen Unterschied machen. Wie solche Ziele definiert und priorisiert werden, erklärt Kudernatsch an mehreren Firmenbeispielen. Auch die Anwendung der wichtigsten Planungs- und Umsetzungstools wie zum Beispiel des A3-Reports, erläutert sie.





Der zweite Seminartag trägt die Überschrift „Der Umsetzungsprozess von Hoshin Kanri (Policy Deployment)“. An ihm stellt Kudernatsch den Teilnehmern unter anderem das Lean Leadership-Development-Modell bei Toyota vor. Dieses zielt darauf ab, in der gesamten Organisation stabile Problemlöseprozesse zu etablieren, so dass das Erreichen der Ziele ein natürlicher Prozess wird. Zudem stellt die Beraterin – neben Jeffrey K. Liker – weitere „Best Practices“ von Unternehmen vor, die mit Hoshin Kanri beziehungsweise Policy Deployment ihre Organisation fit für die Zukunft gemacht haben. Dabei beschreibt sie auch, wie das Führungsinstrument Hoshin Kanri mit dem Kata Coaching verbunden und der Veränderungsprozess mit der X-Matrix gesteuert werden kann.



Die Teilnahme an dem Seminar „Hoshin Kanri – Policy Deployment: der effektive Strategieumsetzungsprozess“ am 30./31. März 2017 in Augsburg kostet 1995 Euro (+ MwSt.). Nähere Infos über das Seminar finden Interessierte auf der Webseite von Kudernatsch Consulting & Solutions (www.kudernatsch.com). Von dort können sie auch eine ausführliche Seminarbroschüre herunterladen.











Die Unternehmensberatung KUDERNATSCH Consulting & Solutions, Straßlach bei München, unterstützt Unternehmen bei der standort-, hierarchie- und funktionsübergreifenden Strategieumsetzung – zum Beispiel, wenn sie eine Lean- und KVP-Kultur in ihrer Organisation einführen und verankern möchten. Außerdem stellt sie ihnen die hierfür die erforderlichen Tools zur Verfügung. Inhaberin der 2001 gegründeten Unternehmensberatung ist Dr. Daniela Kudernatsch, die sich als eine der ersten Personen im deutschsprachigen Raum mit der Balanced Scorecard befasste und an Strategieumsetzungsprojekten in mehr als 60 Unternehmen weltweit beteiligt war.



Dr. Daniela Kudernatsch studierte Betriebswirtschaft an der LMU München und Economics an der Vanderbuilt University Nashville/Tennessee (USA). Sie promovierte zum Thema Performance Improvement. Sie ist Autorin mehrerer Fachbücher zum Thema Strategieumsetzung. Im März 2013 erschien ihr neuestes Buch „Hoshin Kanri: Unternehmensweite Strategieumsetzung mit Lean Management-Tools“.



Dr. Daniela Kudernatsch und ihr Beratungsunternehmen sind mit dem international renommierten Lean Experten Jeffrey K. Liker, der die Bestseller „The Toyota Way to continuous improvement“ und „The Toyota Way to Lean Leadership“ schrieb, geschäftlich und freundschaftlich verbunden. Sie ist Vice President Europe seiner Unternehmungen Liker Lean Academy und Liker Lean Advisors. In dieser Funktion ist sie unter anderem für das Europageschäft der beiden Unternehmen zuständig. Außerdem ist sie Ansprechpartnerin für deren europäische Kunden. Gemeinsam bieten die Unternehmen zudem eine mehrstufige Lean Leadership-Ausbildung nebst Zertifizierung an.



