AIDA Cruises stellt neue Reisen mit AIDAbella im Nordland vor (FOTO)

Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises hat für die Sommersaison

2017 auf Grund der großen Nachfrage weitere Highlightreisen zu den

beliebtesten Destinationen in Nordeuropa aufgelegt. AIDAbella wird im

Sommer Kurs auf die schönsten Zielgebiete in der Ostsee und in

Norwegen nehmen. Basishafen für die Abfahrten ist Kiel.



Zwei neue Reiserouten mit AIDAbella stehen zur Auswahl. Auf der

Route "Norwegische Fjorde" bieten sich Naturschauspiele wie die

breiten Wasserfälle Sieben Schwestern, die senkrecht aufragenden

Steilwände des Geirangerfjordes oder eine Fahrt auf der 18 Kilometer

langen Serpentinenstraße Trollstigen mit einer überwältigenden

Aussicht auf wilde Gebirgsklüfte. Stationen der Reise sind Bergen,

Hellesylt / Geirangerfjord, Åndalsnes und Molde, Trondheim, Alesund,

Eidfjord und Stavanger. Diese 10-tägige Kreuzfahrt wird vom 14. bis

24. Juli sowie 11. bis 21. August 2017 ab 1.445 Euro* pro Person

angeboten.



Die zweite Route führt ins Baltikum. Schätze wie Tallinns

Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, und der Prunk der

Zarenzeit faszinieren genauso wie die prächtige Landschaft der

Schären. Auf dieser 9-tägigen Reise werden Tallinn, St. Petersburg,

Helsinki, Stockholm, Danzig und Kopenhagen angesteuert. Die

Ostseekreuzfahrt steht vom 24. Juli bis 2. August sowie vom 2. bis

11. August 2017 auf dem Programm (buchbar ab 1.275* Euro pro Person).



Vom 21. August bis 3. September 2017 fährt AIDAbella der Sonne

entgegen von Kiel nach Palma de Mallorca. Auf dieser 13-tägigen

Kreuzfahrt geht es ganz entspannt um Dänemark herum durch den

Ärmelkanal weiter entlang der portugiesischen Küste und durch die

Meerenge von Gibraltar bis zur balearischen Hauptinsel.

Abwechslungsreiche Landprogramme versprechen die Stopps in Dover, Le

Havre, A Coruña, Lissabon, Cádiz, Malaga und Valencia. Die Reise ist



ab 1.395 Euro* pro Person buchbar.



An Bord von AIDAbella genießen Gäste Abwechslung pur. Wohltuende

Entspannung in der Wellness Oase oder mitreißende Shows am Abend

lassen den Alltagsstress schnell vergessen. Sieben Bordrestaurants

locken mit einer großen Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten.

Sportbegeisterte spielen Volleyball, treiben Fitness oder Yoga. Mehr

zu Land und Leuten in den Destinationen lernen Gäste an Bord von

erfahrenen Lektoren. Für den rundum perfekten Kreuzfahrtsommer im

Norden ist also an alles gedacht.



Weitere Informationen sowie Buchung im Reisebüro, im AIDA

Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.



* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 300

Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.03.2017, jeweils

limitiertes Kontingent







