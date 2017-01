Auxilion mit neuem Markenauftritt von cyperfection

(firmenpresse) - Ludwigshafen a. Rhein, 16. Januar 2017 - Um den Finanzdienstleister Auxilion AG stärker als den Spezialisten für bank- und versicherungsneutrale, betriebliche Altersvorsorgesysteme bei Mittelständlern und Familienunternehmen zu positionieren, entwickelte die Digitalagentur cyperfection ein komplett neues visuelles Erscheinungsbild sowie einen integrierten Markenauftritt, der ab sofort zu sehen ist.

Die Digitalspezialisten konzipierten und realisierten diesen anhand eines "Digital First"-Ansatzes. Sven Korhummel, Geschäftsführer von cyperfection, erläutert: "Die zunehmende Digitalisierung aller Geschäftsprozesse sowie das Kommunikationsverhalten der Menschen sind die wesentlichen Treiber moderner Markenführung. Daher ist es nur logisch, dass nicht nur die Maßnahmen, sondern auch alle Aspekte der Markenstrategie von Digital her gedacht werden sollten. Es findet spürbar ein Paradigmenwechsel in der Branche statt: Digital geht über die gesamte Brand Identity hinweg in den Lead."

Folglich stehen im Kern der von cyperfection kreierten Strategie nutzerzentrierte digitale Consumer-Erlebnisse, die über einheitliche CI- und CD-Basiselemente, Bild- und Farbwelten sowie einem Auxilion-uniquen Typo- und Sprachstil kontinuierlich transportiert werden. So entstehen über die gesamte Bandbreite der digitalen Touchpoints hinweg, authentische und wiedererkennbare Elemente, die die innovativen Lösungen sowie den Markenkern von Auxilion für Kunden und Interessierte erlebbar machen. Zudem verantwortet cyperfection den gesamten Content sowie das Re-Design des Logos, die neue Tagline und den Claim für den Finanzdienstleister. Weiterhin stammt die innovative Corporate-Website ( http://www.auxilion.de/) aus der Feder der Agentur.

Doch auch analoge und "klassische" Marketinginstrumente behalten weiterhin ihre Wichtigkeit im Marketingmix. Deshalb übersetzte cyperfection sämtliche digitalen Elemente in die analoge Welt. Konkret konzipierten die Digitalexperten eine Imagebroschüre sowie Marketing- und Salesunterlagen, um die Beratung und den Vertrieb aktiv zu unterstützen. Die Agentur zeichnet weiterhin für das CI-konforme Messedesign sowie einem Imagefilm und visuellen Vorgaben für weitere Kunden- und Testimonialvideos für Auxilion verantwortlich.

cyperfection gewann die Auxilion AG Anfang 2016 als Neukunden und betreut den Finanzdienstleister seitdem als Leadagentur für integrierte Markenentwicklung und digitale Markenführung - von der Beratung bis zur technischen Umsetzung aller Maßnahmen.

Credits:

cyperfection:

Sven Korhummel,

Geschäftsführung

Alexandra Garwood, Strategische

Beratung & Creative Direction

Michael Kerth, Art Direction

(Web/Print)

Samuel Blank, Art Direction

(Film)

Katrin Ehle, Copywriting

Michael Stein, Development

Auxilion AG:

Tycho Singer, Mitglied des Vorstands der Auxilion AG

Joachim Bangert, Mitglied des Vorstands der Auxilion AG

Dirk Moosmüller, Mitglied des Vorstands der Auxilion AG

Murad Sokkar, Leiter Marketing der Auxilion AG

Nadja Wakefield, Marketing der Auxilion AG





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cyperfection.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über cyperfection:



Die cyperfection gmbh, Ludwigshafen, wurde 1996 gegründet und zählt mit fast 20 Jahren Online-Erfahrung zu den Pionieren der Kommunikationsagenturen für neue Medien. Das Team aus 40 Mitarbeitern hat sich auf die Entwicklung von Marken im digitalen Raum spezialisiert und entwickelt hierzu Digital- und Kommunikationslösungen, die von der App, über Portal- und E-Shop-Lösung bis hin zu integrierten Marken- und Kommunikationskampagnen reichen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

cyperfection gmbh

PresseKontakt / Agentur:

cyperfection gmbh

Eva Ciuman

Im Zollhof 1

67061 Ludwigshafen

ciuman(at)cyperfection.de

0621 587104-0

http://www.cyperfection.de



Datum: 16.01.2017 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1444690

Anzahl Zeichen: 3470

Kontakt-Informationen:

Firma: cyperfection gmbh

Ansprechpartner: Eva Ciuman

Stadt: Ludwigshafen

Telefon: 0621 587104-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung