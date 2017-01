Deutscher Mittelstand ist auf ausländische Mitarbeiter angewiesen

(ots) -



- Fast drei Viertel der mittelständischen Arbeitgeber haben

ausländische Beschäftigte

- EU-Arbeitsmarkt für Mittelstand am wichtigsten, doch gezielte

Rekrutierung auch aus Nicht-EU-Staaten nimmt Fahrt auf

- Flüchtlinge: 250.000 Arbeitsplätze im Mittelstand in den

vergangenen 5 Jahren besetzt - aber selten als Fachkräfte



Ausländische Mitarbeiter sind in deutschen Unternehmen alles

andere als eine Ausnahmeerscheinung: Laut heute veröffentlichter

Beschäftigungsstatistik der Bundesarbeitsagentur arbeiten hierzulande

3,1 Millionen Ausländer in sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigungsverhältnissen - und zwar nicht nur in den großen

Firmen, sondern auch im Mittelstand, wie eine aktuelle repräsentative

Analyse von KfW Research auf Basis des KfW-Mittelstandspanels belegt.

Drei von vier kleinen und mittleren Arbeitgebern haben demnach

ausländische Beschäftigte (73 %), der Großteil von ihnen stammt aus

EU-Partnerländern. Selbst Kleinstunternehmen mit bis zu 5

Mitarbeitern sind meist international besetzt (63 %). Besonders

häufig werden ausländische Arbeitskräfte im Handel eingestellt (82

%). Auch für die Zukunft setzen die Mittelständler auf Zuwanderung:

Bis zum Jahr 2021 plant rund die Hälfte aller kleinen und mittleren

Unternehmen, gezielt ausländische Mitarbeiter zu rekrutieren.



Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, sagt: "Deutschland

profitiert seit Jahrzehnten von der Zuwanderung qualifizierter

Arbeitskräfte und ist auch in Zukunft darauf angewiesen, denn der

demografische Ausblick ist ungünstig. Schon jetzt ist die

Unsicherheit über das Fachkräfteangebot ein wesentliches Innovations-

und Wachstumshemmnis. Ein offener europäischer Arbeitsmarkt ist daher

eine Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit der deutschen

Wirtschaft in der Zukunft."



Neben der verstärkten Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren



Menschen ist Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ein zentrales

Gegenmittel für das knapper werdende Arbeitskräfteangebot in

Deutschland. Die Mittelständler setzen in ihren Beschäftigungsplänen

immer stärker darauf, wie die Analyse von KfW Research zeigt: In den

vergangenen fünf Jahren haben 38 % der mittelständischen Arbeitgeber

gezielt nach ausländischen Mitarbeitern gesucht, für die kommenden

fünf Jahre planen dies schon 52 %. "Der Rückzug in den Nationalstaat

würde also vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen treffen,

die keine Ausweichmöglichkeiten für ihre Produktion haben", so

Zeuner.



Da Deutschlands EU-Partner vor ähnlichen demografischen

Herausforderungen stehen, werden künftig Fachkräfte aus

Nicht-EU-Ländern an Bedeutung gewinnen. In den vergangenen fünf

Jahren haben 11 % der Mittelständler in der Rekrutierung den Fokus

auf Drittstaatler gelegt, bis zum Jahr 2021 planen dies mit 24 % mehr

als doppelt so viele.



Die Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt ist

ein langfristiger Prozess. In den vergangenen fünf Jahren haben ca.

144.000 mittelständische Unternehmen insgesamt ca. 250.000

Flüchtlinge eingestellt. Es handelt sich bei diesen

Beschäftigungsverhältnissen überwiegend um Ausbildungsplätze,

Praktikanten- oder Aushilfsstellen (ca. 200.000 im

Fünfjahreszeitraum). Höher qualifizierte Beschäftigungsverhältnisse

sind seltener: Rund einer von hundert mittelständischen Arbeitgebern

hat in den vergangenen fünf Jahren Flüchtlinge als Fachkräfte

eingestellt. Insgesamt wurden ca. 49.000 solcher Arbeitsverträge

abgeschlossen.



KfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg Zeuner merkt dazu an: "Der mehrstufige

Weg von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt über die Aus- und

Weiterbildung überrascht nicht. Schließlich suchen sie in Deutschland

in erster Linie Schutz und haben sich auf den Wettbewerb am deutschen

Arbeitsmarkt kaum vorbereitet. Für Deutschland ist die Integration

von Geflüchteten in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt eine zentrale

Herausforderung der kommenden Jahre. Vor allem die Deutschkenntnisse

fehlen zu Beginn. Hier in den nächsten Jahren verstärkt zu

investieren ist der richtige Weg."



Die Studie "Fokus Volkswirtschaft - Ausländische Beschäftigte im

Mittelstand: ein starkes Plädoyer für freie Arbeitsmärkte" steht

unter diesem Link zum Download zur Verfügung www.kfw.de/fokus.







Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Christine Volk,

Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: Christine.volk(at)kfw.de, Internet: www.kfw.de



Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

KfW

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444691

Anzahl Zeichen: 5090

Kontakt-Informationen:

Firma: KfW

Stadt: Frankfurt am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung