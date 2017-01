Baugewerbe: Loewenstein fordert Nachbesserung der europäischen Bauproduktnormen - Wohnungsbau vor großen Herausforderungen

(ots) - "In Anbetracht der großen Bauaufgaben, die vor uns

liegen, benötigt die Bauwirtschaft qualitativ hochwertige und sichere

Bauprodukte, die allen an das zukünftige Bauwerk gestellten

Anforderungen gerecht werden und insbesondere die Gesundheit und die

Umwelt nicht gefährden." Diese Forderung erhob der Präsident des

Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Dr.-Ing. Hans-Hartwig

Loewenstein, heute auf der BAU 2017 in München, anlässlich des

Kongresses "Baupolitik ist gefragt!" des Bundesministeriums für

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.



Bislang waren die Bauprodukte in Deutschland entsprechend den

einschlägigen Anforderungen an Bauwerke genormt und darüber hinaus

bauaufsichtlich geregelt. Diese Regelungen drohen Geschichte zu

werden. Denn Bund und Länder beugen sich den Vorstellungen der

EU-Kommission, grundsätzlich alle nach europäischen Bauproduktnormen

produzierten Bauprodukte in Deutschland zur Vermarktung freizugeben.

Diese europäischen Bauproduktnormen enthalten jedoch weder die für

Statik, Schall-, Wärme- und Brandschutz notwendigen

Mindestanforderungen noch sehen sie die für den Gesundheits- und

Umweltschutz notwendigen Produktprüfungen vor.



Loewenstein forderte vor diesem Hintergrund die Bundesregierung

auf, sich gegenüber der EU-Kommission zur Wehr zu setzen. "Die

europäischen Bauproduktnormen müssen nachgebessert werden, bevor die

nationalen Bauproduktenstandards aufgegeben werden können. Dafür muss

sich die Bundesregierung stark machen."



Darüber hinaus ging Loewenstein in seiner Rede auf die

Herausforderungen für die Branche insbesondere im Wohnungsbau ein. Er

hinterfragte das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel, bis 2050

den Gebäudebestand weitestgehend klimaneutral modernisiert zu haben,

kritisch; denn seine Umsetzung würde zwangsweise zu hohen Kosten für



Mieter und Eigentümer führen. "Da die letzten Prozentpunkte

CO2-Einsparung mit einer Vervielfachung der Kosten verbunden sind,

warnen wir vor überambitionierten Zielen, die dem globalen

Klimaschutz für sich allein nicht zum Durchbruch verhelfen können,

sehr wohl aber alle Bemühungen um bezahlbaren Wohnraum zunichte

machen."



Auch für den Wohnungsneubau sah Loewenstein Schwierigkeiten, die

angestrebten Ziele zu verwirklichen. Obwohl alle Experten und

Politiker sich einig sind, dass mind. 350.000 neue Wohnungen jährlich

gebaut werden müssen, werden auch in diesem Jahr höchstens 320.000

neue Wohnungen auf den Markt kommen, nach 290.000 im vergangenen

Jahr. "Es fehlen insbesondere Wohnungen für Menschen mit mittleren

und niedrigen Einkommen. Hier ist die Politik gefordert. Die Ursachen

für die in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen

Wohnungsbaukosten haben wir in der Baukostensenkungskommission klar

und deutlich analysiert. Wir haben also kein Erkenntnisproblem, wohl

aber ein Umsetzungsproblem. Denn ein Gutteil der Kosten ist politisch

indiziert und kann daher auch nur politisch verändert werden." So der

ZDB-Präsident. "Auch hier ist die Bundesregierung aufgefordert, die

vereinbarten Maßnahmen endlich umzusetzen."







