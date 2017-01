/ New Media & Software

MEHRWERK lädt ein: Transparentes SAP® Compliance-, Control- und Berechtigungsmanagement

Am Mittwoch, den 25.01.2017 von 10:00 bis 11:00 Uhr stellt MEHRWERK in einem Webinar seine Lösung für ein effizientes und sicheres Berechtigungskonzept in SAP®vor

Transparenz& Audit-Sicherheit

(firmenpresse) - MEHRWERK, Spezialist für softwarebasierte Prozessoptimierung aus Karlsruhe, präsentiert am 25. Januar 2017 seine Lösung für ein effizientes, transparentes sowie sicheres SAP® Berechtigungs- und Benutzermanagement. Das Webinar ist für alle Unternehmen interessant, die sich mehr Flexibilität und Effizienz im Berechtigungsmanagement wünschen - denn durch die vorgestellte Lösung können unter anderem Antrags- und Freigabeprozesse von der IT in die Fachabteilungen verlagert werden. SAP®-Basis-Mitarbeiter werden entlastet, da sich die Anlage und Änderung von Rechten und Rollen einfacher gestaltet und nicht über das zentrale SAP®-Benutzermanagement gesteuert werden muss.

Gleichzeitig wird durch die Compliance-konforme Vergabe und Verwaltung von SAP®-Anwenderrollen eine höhere Audit-Sicherheit gewährleistet, was für viele Unternehmer ein interessanter Aspekt des transparenten Berechtigungskonzepts sein dürfte. Bewährte Best-Practice-Modelle ermöglichen darüber hinaus ein schnelles Redesign: Bestehende Berechtigungen können komfortabel ergänzt, bzw. ersetzt werden.

Vorgestellt werden die folgenden Funktionsbausteine des Berechtigungskonzepts: Berechtigungs- und Benutzerverwaltung, Notfallkonzept und Compliance Control, Antragsverfahren und Versionsmanagement, Referenzkonzept und Standardkontrollen.

MEHRWERK, mit Sitz in Karlsruhe und Büros in München, Düsseldorf und Oldenburg ist ein unabhängiger Lösungsanbieter zur Geschäftsablaufoptimierung für Fertiger, Dienstleister und den Handel. Die Verbesserung und Kostensenkung von SAP®-basierten Abläufen ist das Kerngeschäft der Mehrwerk AG. Die Geschäftsprozess- und Softwarespezialisten bieten erstklassige Zusatzlösungen für alle Bereiche des Unternehmens. Zu den Kunden von MEHRWERK zählen u.a. führende deutsche Unternehmen wie Allweiler, EADS, Hansgrohe, Hauni, Hager, Karl Storz, Metallwarenfabrik Wanzl, Staedtler Mars, Vollmer Werke, Zollner Electronic, etc.

Mehrwerk AG

Mehrwerk AG

Ralf Feulner

Haid-und-Neu-Straße 7

76131 Karlsruhe

rf(at)mehrwerk-ag.de

0721/4990019

http://www.mehrwerk-ag.de



Kontakt-Informationen:

Mehrwerk AG

Ralf Feulner

Karlsruhe

0721/4990019





