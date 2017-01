Für Flüchtlinge: Zukunftsperspektive Umwelthandwerker

(ots) - "Technik - Umwelt - Deutsch": einzigartiges

Modellprojekt der Handwerkskammer Hamburg - DBU fördert mit 278.500

Euro



Sie wollen zeigen, was sie können: 22 Flüchtlinge aus fünf

Nationen treten ab heute im ELBCAMPUS, dem Kompetenzzentrum der

Handwerkskammer Hamburg, an, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in

der Umwelttechnik unter Beweis zu stellen. Sie tun das im Rahmen der

Aktionswoche Umwelt vom 16. bis 19. Januar 2017, mit dem das

Modellprojekt "Zukunftsperspektive Umwelthandwerker -

Kompetenzfeststellung und Weiterbildung für Flüchtlinge" startet. Die

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt fachlich und

finanziell mit 278.500 Euro. DBU-Abteilungsleiter für

Umweltkommunikation Dr. Ulrich Witte: "Wir freuen uns, dass das

Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerkskammer

Hamburg mit der ersten Aktionswoche und dem nachfolgenden Aufbaukurs

qualifizierten Flüchtlingen eine stabile Brücke baut in höherwertige

Beschäftigungen. Das Projekt stellt einen wichtigen Baustein für

unser umweltbezogenes Sonderprogramm dar, mit dem wir die Integration

von Flüchtlingen seit Herbst 2015 voranbringen". Das Zentrum für

Energie-, Wasser- und Umwelttechnik (ZEWU) am ELBCAMPUS setzt es um.



Umwelthandwerk als Beispiel wie Integration in Arbeit gelingen

kann



Elektro-Motoren montieren, effiziente Heizungsanlagen installieren

oder andere Aufgaben im Umwelthandwerk: Nach dem Ermitteln ihrer

Vorqualifikation sollen die 22 jungen Männer im Februar den

bundesweit einzigartigen Lehrgang "Technik - Umwelt - Deutsch"

beginnen. Das Projekt "Zukunftsperspektive Umwelthandwerker" will

beispielhaft einen Weg aufzeigen, wie Integration in Deutschland

gelingen kann und die Frage beantworten, welche Aufgaben

qualifizierte Flüchtlinge auch zur Umsetzung der Energiewende

übernehmen können. Hierzu wurde speziell für die Umwelttechnik das



Modell, wie die Kompetenz der geflüchteten Menschen aus Kriegs- und

Krisengebieten festgestellt werden kann und welche Anforderungen eine

mehrstufige Weiterbildung hat, entwickelt. Josef Katzer, Präsident

der Handwerkskammer Hamburg, erklärt dazu: "Sobald unser Modell zur

Qualifizierung von Flüchtlingen für Umweltberufe funktioniert,

verbreiten wir es in die ganze Republik. Dann gehen die Kraft und die

Kompetenz von Architekten aus Aleppo oder von Menschen mit

handwerklicher Berufserfahrung aus dem Iran und von vielen anderen in

das wichtige Projekt der Energiewende."



Durch Unterstützungsleistungen individuelle Potentiale

weiterentwickeln



Die Männer aus Syrien, Eritrea, Iran, Irak und Afghanistan hätten

die ersten Schritte auf der Brücke in Umweltberufe schon geschafft.

Viele brächten bereits technische Diplome aus den Fluchtländern mit.

Die Teilnehmer der Aktionswoche waren zuvor in Zusammenarbeit mit der

Agentur für Arbeit und dem Jobcenter team.arbeit.hamburg sowie dem

"Netzwerk zur beruflichen Integration für Migrantinnen und Migranten"

(NOBI) und den Hamburger Trägern der Flüchtlingshilfe ausgewählt

worden. "Mit Blick auf die vielfältigen Qualifikationen der über

fünfzig näher befragten Menschen aus Kriegs- und Krisenregionen sind

wir überzeugt, dass durch gezielte Unterstützungsleistungen

individuelle Potentiale schnell weiterentwickelt werden können. Der

Weg in Umweltberufe wird sich für alle Seiten auszahlen", so Dr. Kai

Hünemörder, Leiter des ZEWU. Wenn sie den fünfmonatigen Lehrgang

absolvieren, erhalten sie fachsprachlichen Unterricht und werden für

weiterführende umwelttechnische Fachlehrgänge vorbereitet. Ergänzt

werde dies durch praktische umwelttechnische Werkstattübungen sowie

zahlreiche Exkursionen und Betriebsbesuche im Bereich Energie und

Umwelt. Ziel sei es, dass die Teilnehmer den Lehrgang "Technik -

Umwelt - Deutsch" mit einem "B2 - Deutsch für den

Beruf"-Sprachzertifikat beenden. Parallel unterstütze das Projektteam

sie bei der Suche nach der passenden Anschlussperspektive, also bei

der Suche nach passenden technischen Folgequalifizierungen, Praktika

oder einer höherwertigen Beschäftigung.



DBU: 2,5 Millionen für Flüchtlingsprojekte mit Umweltbezug



Mit insgesamt 2,5 Millionen Euro fördert die DBU seit über einem

Jahr Projekte, bei denen die Integration von Flüchtlingen über den

Umweltschutz unterstützt wird. Unter anderem werden

Umweltbildungsexperten dafür qualifiziert, Sprachbarrieren oder

interkulturelle Fragestellungen, aufenthaltsrechtliche Hürden,

fluchtbedingte Traumatisierungen oder Probleme infolge angespannter

Wohnsituationen besser berücksichtigen zu können.







Pressekontakt:

Ansprechpartner

Franz-Georg Elpers

- Pressesprecher -

Jana Nitsch



Kontakt DBU

An der Bornau 2

49090 Osnabrück

Telefon:0541|9633-521

Telefax:0541|9633-198

presse(at)dbu.de

www.dbu.de





Kontakt Handwerkskammer Hamburg

Ute Kretschmann

Pressesprecherin

Holstenwall 12

20355 Hamburg

Telefon 040|35905-227

Telefax 040|35905-44227

Mobil 0175|7226948

ute.kretschmann(at)hwk-hamburg.de

www.hwk-hamburg.de



Original-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 12:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1444707

Anzahl Zeichen: 5773

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 16 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung