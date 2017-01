Rezeptwettbewerb zum Wissenschaftsjahr 2016*17 - Meere und Ozeane

Klug gefischt: Wer kocht das beste Fischrezept?

- Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, EDEKA und WWF

engagieren sich gemeinsam für verantwortungsvollen Fischgenuss

- Loskochen und gewinnen: Tolle Preise für die besten Rezeptideen



Wer hat das beste Rezept mit nachhaltigem Fisch? EDEKA ruft

zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

und WWF zum bundesweiten Rezeptwettbewerb auf. Anlass ist das vom

BMBF ausgerichtete "Wissenschaftsjahr 2016*17 - Meere und Ozeane",

das sich unter dem Motto "Entdecken. Nutzen. Schützen." den

Weltmeeren widmet. Das Ziel: auf die Bedeutung verantwortungsvoller

Fischerei aufmerksam machen.



Leckerer Fisch und Meeresfrüchte stehen bei vielen ganz oben auf

dem Speiseplan. Doch Überfischung und nicht nachhaltige Fangmethoden

belasten das Ökosystem Meer. Das Bundesministerium für Bildung und

Forschung, EDEKA und WWF suchen daher jetzt die besten Rezepte mit

nachhaltig gefangenem Fisch und rufen auf den EDEKA-Kanälen zum

Mitmachen auf. Die Teilnehmer haben bis zum 14. April 2017 Zeit,

Fisch einzukaufen, ihr Lieblingsrezept zu kochen, zu fotografieren

und es dann auf www.wissenschaftsjahr.de/rezeptwettbewerb

hochzuladen. Dabei geht es insbesondere darum, eine im Sinne der

Meeresforschung nachhaltige Fischart auszuwählen. Orientierung bietet

der WWF-Fischratgeber. Eine fachkundige Jury bewertet die Rezeptideen

in Bezug auf Nachhaltigkeit der Hauptzutat, regionale Herkunft der

weiteren Zutaten, Kreativität des Rezepts sowie geschmacklicher und

optischer Qualität. Ausschlaggebend ist dabei, dass nur "grün"

bewerteter (entsprechend WWF-Fischratgeber) oder zertifizierter Fisch

mit anerkannten Umweltsiegeln verarbeitet wird.



Auf die Teilnehmer warten attraktive Preise, darunter als

Hauptpreis eine Mitfahrt auf einem Forschungsschiff für zwei

Personen. Die zehn Gewinner des Rezeptwettbewerbs werden auf der



Webseite des "Wissenschaftsjahres 2016*17 - Meere und Ozeane"

veröffentlicht. Die Gewinner der ersten drei Plätze erscheinen

darüber hinaus mit ihren Rezepten in der Juli-Ausgabe des

EDEKA-Kundenmagazins MIT LIEBE.



Das "Wissenschaftsjahr 2016*17 - Meere und Ozeane"



Die Wissenschaftsjahre des BMBF haben Tradition. Seit dem Jahr

2000 stehen von der Mathematik über die Gesundheitsforschung bis hin

zur nachhaltigen Stadtentwicklung die unterschiedlichsten Themen in

ihrem Zentrum. Innerhalb des Wissenschaftsjahres 2016*17 - Meere und

Ozeane zeigen deutsche Meeresforscher, warum Meere und Ozeane

lebenswichtig sind. Sie geben Einblicke in ihre Arbeit auf

Forschungsexpeditionen und zeigen auf, wie Überfischung und nicht

nachhaltige Fangmethoden das Ökosystem Meer belasten. Noch bis

September 2017 sind alle dazu eingeladen, zu entdecken, zu

diskutieren und mitzumachen.



EDEKA und WWF - strategische Partner für Nachhaltigkeit



Bereits seit 2009 arbeiten EDEKA und WWF zum Schutz der Meere und

für nachhaltige Fischerei zusammen. Diese Kooperation wurde 2012 zu

einer umfassenderen und langfristigen Partnerschaft weiterentwickelt.

Der WWF berät EDEKA wissenschaftlich fundiert in unterschiedlichen

Themen- und Sortimentsbereichen. Schwerpunkte sind neben Fisch und

Meeresfrüchten zudem Holz/Papier/Tissue, Palmöl/Palmkernöl, Soja,

Süßwasser, Klima und Verpackungen. Zielsetzung ist es, die

natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, den ökologischen

Fußabdruck von EDEKA Schritt für Schritt deutlich zu verringern und

immer mehr Kunden für nachhaltigere Produkte sowie nachhaltigeren

Konsum zu begeistern.



Weitere Informationen zum Wettbewerb: http://ots.de/UFMrF



Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen EDEKA und WWF:

http://ots.de/XXJbx



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten

EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier

Stufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbst-ständige Kaufleute

EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle

des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.

Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,

die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber

hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.

Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger

EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie

die erfolgreiche Kampagne 'Wir lieben Lebensmittel'. Von hier

erfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wie

beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zur

Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- und

Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem

Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus

erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breite

Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2015

mit rund 11.400 Märkten und 346.800 Mitarbeitern einen Umsatz von

48,4 Mrd. Euro. Mit rund 16.800 Auszubildenden ist EDEKA einer der

führenden Ausbilder in Deutschland.







