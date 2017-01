Die Innovationen von Tyco Retail helfen Einzelhändlern, das Store-Erlebnis neu zu gestalten

Technologische Fortschritte durch Zusammenarbeit fördern Effizienz, Verbraucherfreundlichkeit, Umsatz sowie eine optimale Käufererfahrung

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) NEUHAUSEN, SCHWEIZ und NEW YORK, NY, USA -- (Marketwired) -- 01/16/17 -- NRF BIG Show & EXPO Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com), ein führender Anbieter von Vorhersageanalysen (Loss Prevention, Inventory Intelligence und Traffic Insights), arbeitete mit Branchenführern zusammen, um innovative Technologielösungen für den Einzelhandel zu entwickeln. Diese neuen Produkte helfen Einzelhändlern, ihren Ladenbetrieb neu zu gestalten und die Käufererfahrung zu verbessern.

â??Experience Whats in Storeâ?? mit Tyco Retail auf der NRF 2017:

* Inventory Accuracy and Availability Mit Verbesserungen von Tyco Retail stellen Zebra und BlueBird eine schnelle und häufige Zykluszählaktivität und Analyse vor, um die Inventargenauigkeit und Effizienz über einen neuen leichten und kosteneffektiven Mobile Sled mit iOS- und Android-Geräten zu fördern.

* Robotic Inventory Visibility Vorgeführt mit dem K3-Roboter von Knightscope zusammen mit RAIN RFID-Sensoren, die die Inventarzykluszählung mit RFID-Technologie automatisieren. Lassen Sie den Roboter arbeiten, während er seine Sicherheitsrunden im Laden dreht.

* Secure Mobile Self-Checkout Innovation von Tyco Garage in Zusammenarbeit mit Shopic, das eine neue Anwendung vorführt, die Ladenkunden ermöglicht, Artikel einfach über ihr Mobilgerät zu kaufen und Sicherheitsetiketten an einem praktischen Selbstservice-Kiosk zu entfernen. Die neuen modularen, selbstablösenden und Multi-Sensor-EAS/RFID-Etiketten werden ebenfalls zum ersten Mal vorgestellt.

* Fitting Room Analytics In Zusammenarbeit mit Accenture demonstriert Kurt Salmon Digital, wie Einzelhändler das Kundenerlebnis optimieren und Echtzeit-Einblick in das Ankleiderauminventar, Kundenvorlieben und potenzielle Verlustsituationen in diesem wichtigen Ladenbereich erhalten können. Sehen Sie, wie dieser Erkenntnisstand genutzt werden kann, um den Kundenservice zu verbessern und die Käuferwandlung zu erhöhen sowie das Warenschwund-Management zu handhaben.

* Storefront Interactive Display Neue interaktive Funktionen ermöglichen Einzelhändlern, den Ladenfrontbereich zu maximieren und die Aufmerksamkeit der Kunden zu wecken. Die Auslage kann auf verschiedene Weise genutzt werden, etwa um Werbung für aktuelle Sonderangebote und Marken zu machen. Die am Sensormatic Synergy-Erkennungssystem von Tyco befestigte Auslage zeigt die kontinuierliche Übertragung von Video zusammen mit abgezieltem Kundeninhalt basierend auf Microsoft Cognitive Services. Die relevante, angepasste Auslage basiert auf dem Geschlecht und Alter der Käufer und bietet ein einmaliges Einkaufserlebnis, während die Kunden den Laden betreten.

* Forensic Video Analytics Stellt die Cloud-fähige Sensormatic-Schadensverhütungsanalyse von Tyco vor, die Einzelhändlern unter Nutzung von Gesichtsbiometrie für die Gesichtserkennung von Wiederholungstätern neue Sicherheitseinblicke bietet. Die Analyse kann als Warnung bei der Live-Überwachung, als E-Mail-Benachrichtigung an ein Mobilgerät oder für forensische Nachforschungen nach einem Vorfall konfiguriert werden.

* Interactive Window Display Shopper Behavior Zeigt eine neue ShopperTrak-Verhaltensanwendung, die zusammen mit Float entwickelt wurde und Einzelhändlern hilft, die Anziehungskraft einer interaktiven Fensterauslage zu verstehen. Im Laden kann die interaktive Auslage auch Einblicke in die Verweilzeit, die Verkehrsrichtung, die Produktinteraktion und die verschiedenen Faktoren sammeln, die die Käuferwandlung fördern.

Diese Innovationen werden derzeit auf der NRF 106th Annual Convention & EXPO im Jacob K. Javits Convention Center in New York City vorgestellt. Besuchen Sie Stand 3563 vom 15. bis zum 17. Januar, um selbst zu sehen, wie Tyco Retail Solutions Einzelhändler unterstützt â??Experience Whats In Store.â??

Über Tyco Retail Solutions: Tyco Retail Solutions, Teil von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter von analysebasierter Verlustvorbeugung, Bestandsinformationen und Erkenntnissen über den Kundenverkehr. Tycos Lösungen bieten Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Mit mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräten auf dem Einzelhandelsmarkt erfasst Tyco jährlich mehr als 40 Milliarden Besuche von Einkäufern, um Einzelhändlern umsetzbare Erkenntnisse zur Optimierung der betrieblichen Leistung bereitzustellen. Weltweit trägt Tyco mit seinen führenden Marken Sensormatic(R), ShopperTrak und TrueVUE(R) sowie einer umfassenden Suite von Premium-Sicherheitslösungen zum Schutz von 80 % der 200 weltweit gröÃ?ten Handelsketten bei. Weitere Informationen finden Sie auf TycoRetailSolutions.com oder LinkedIn, Twitter sowie unserem YouTube-Kanal.

TYCO ist eine Marke bzw. eine eingetragene Handelsmarke. Die unbefugte Nutzung ist streng verboten.

