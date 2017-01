Praxistage Interne Kommunikation 2.0 der SCM am 23. und 24. März 2017 in Frankfurt

(firmenpresse) - Berlin, 16.01.2017. Am 23. und 24. März 2017 veranstaltet die SCM – School for Communication and Management zum ersten Mal in diesem Jahr die Praxistage Interne Kommunikation 2.0 in Frankfurt. Unter dem Motto „Ihr Weg zum erfolgreichen Social Intranet“ bietet die zweitägige Veranstaltung vielfältige Themen wie „Mobile interne Kommunikation“, „Intranet mit Microsoft SharePoint“, „Social Intranet als Kulturwerkzeug – Vom IT-Projekt zum erfolgreichen Change-Prozess“, „Usability: Intranet-Nutzer verstehen und leiten“ und „Social Intranets strategisch steuern und bewerten – Methoden und Kennzahlen“, die in Kurz- und Intensivworkshops behandelt werden.



Die Praxistage Interne Kommunikation 2.0 richten sich an Mitarbeiter und Leiter aus den Abteilungen Interne Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Onlinekommunikation sowie Intranet oder Human Resources, die ihr Wissen in den praxisnahen Workshops vertiefen und ausbauen möchten.



Neben den interaktiven Workshops stehen an beiden Tagen Keynotes u.a. von Dr. Michael Ahrens (SAGA Unternehmensgruppe) auf dem Programm. In einem Live-Check können sich die Veranstaltungsteilnehmer ein detailliertes Bild der Funktionen und Möglichkeiten von Intranet-Lösungen machen.



Referenten sind u.a. Lutz Hirsch (HIRSCHTEC), Dr. Jan Sass (LAUTENBACH SASS), Dr. Georg Kolb (Klenk & Hoursch), Lydia Zillmann (AviloX), Carsten Rossi (Kammann Rossi), Stefan Heißenberg (sunzinet) und Malte Witt (mindsmash).



Weitere Informationen zu den Praxistagen Interne Kommunikation 2.0 und den einzelnen Workshops finden Sie unter: http://scm-praxistage.de/interne_kommunikation_2_0-praxistage/



Über SCM:

Die School for Communication and Management (SCM) ist ein Weiterbildungsunternehmen, das die Bereiche Kommunikation und Management mit gezielter öffentlicher und inhouse Weiterbildung in Form von Fachtagungen, Workshops und Intensivkursen verbindet und darüber hinaus Fachbücher publiziert. Die SCM richtet sich mit ihrem Weiterbildungsprogramm an (angehende) Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Agenturen aus unterschiedlichen Branchen.

SCM – School for Communication and Management

