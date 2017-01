Qualifizierte Zeitarbeitskräfte

Zeitarbeitskräfte sind eine optimale Lösung bei Engpässen

(firmenpresse) - Rieta de Soet, Geschäftsführerin der GMC Global Management Consultants AG, Zug informiert über die Möglichkeit von kurzfristig einsetzbaren und effizienten Führungskräften, kurz Management auf Zeit.

Die Bedeutung steckt bereits im Namen. Ein erfahrener Manager/Managerin aus dem Hause GMC AG geht für einen begrenzten Zeitraum in ein externes Unternehmen und übernimmt dort die Organisation bestimmter Abteilungen.

Rieta de Soet führt weiter aus, dass die Manager/Managerinnen auf Zeit für den Einsatz folgender Positionen in der Regel eingesetzt werden: Vorstandsmitglieder, Projektleiter, Geschäftsführer, Verwaltungsräte, Controller, Marketing Director etc.

Wann kommen Manager/Managerinnen zum Einsatz?

Es gibt viele Situationen, in denen ein Manager auf Zeit die ideale Übergangslösung darstellt. Zum Beispiel wenn die Führungskraft aus gesundheitlichen Gründen ausfällt, es konnte keine neue Führungskraft gefunden werden, die Führungskraft passt nicht ins Team oder aber das Unternehmen befindet sich in einer Krise.

Dr. Fabian de Soet führt weiter aus, dass Manager/Managerinnen auf Zeit auch für Unternehmen in Frage kommen, die tief greifende Strukturänderungen durchlaufen müssen oder wenn Unternehmen fusionieren.

Manager/Managerinnen auf Zeit sind eine schnelle, effiziente und kostengünstige Lösung und bieten das Gleichgewicht aus operativer Verantwortung und Beratung, so Rieta de Soet abschliessend.





GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

GMC Global Management Consultants AG

