Automower-Connect® steuert Mähroboter per Smartphone

Mit dem neuen Kommunikationsmodul "Automower-Connect®" können Sie Ihren Husqvarna Automower Mähroboter im Garten per Smartphone bedienen

Automower-Connect steuert Ihren Mähroboter

(firmenpresse) - Zum Start der Gartensaison 2017 lassen sich fast alle aktuellen Husqvarna Automower® Modelle (z.B. 310, 315, 420, 430X, 440 und 450X) via Automower-Connect steuern.



Laden Sie hierzu die entsprechende Automower App (Android und iOS) aus dem App Store und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone. Anschließend muss lediglich das Automower-Connect-Modul in ihrem Husqvarna Mähroboter installiert werden und schon können Sie Ihren Rasenroboter per Smartphone steuern.



Mähzeiten von überall festlegen, die GPS Position des Automowers überprüfen oder die Diebstahlsicherung einrichten ist nun problemlos möglich.



Das Automower-Connect-Modul wird mit der aktuellen Husqvarna eSIM geliefert, die Ihnen für 2 Jahre eine kostenfreie Datenverbindung zu Ihrem Automower gewährleistet.



Automatische Rasenmäher und Mähroboter gewinnen in den letzten Jahren immer mehr Marktanteile. Statt wie früher den Rasen manuell zu mähen wird dies heute zunehmend automatisch durch Rasenroboter übernommen.





Rasenroboter-Fachhandel.de bietet Ihnen als qualifizierter Automower-Experte das komplette Produktprogramm rund um den Husqvarna Automower® Rasenmähroboter. Als Fachhändler für Gartentechnik sind wir bereits seit 1929 aktiv und liefern seit 1997 Produkte rund um die automatischen Rasenmäher von Husqvarna. Neben Husqvarna Automowern® bieten wir dabei innovatives Zubehör, notwendige Ersatzteile sowie den vollen Service für Ihren Husqvarna Automower®. In der Saison 2017 finden Sie bei uns die neusten Husqvarna Automower® Modelle 105, 310, 315, 420, 430X, 440 und 450X.

SETZER Motor- und Gartentechnik

Rasenroboter-Fachhandel.de

SETZER Motor- und Gartentechnik

Riedweg 10

D-74538 Rosengarten

Tel.: 0791-6478

Fax: 0791-8860

eMail: info(at)rasenroboter-fachhandel.de

SETZER Motor- und Gartentechnik

Heinz Setzer

74538 Rosengarten

0791-6478



